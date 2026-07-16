شهادت ۴ سرباز کرمانی در حمله دشمن به پادگان ارتش در منطقه بمپور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله موشکی دشمن به یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش در منطقه بمپور، تعداد ۷ نفر از سربازان وظیفه به شهادت رسیدند که چهار نفر از این شهدا اهل استان کرمان هستند.

اسامی این شهدا ابوالفضل ملایی «از شهرستان عنبرآباد» و علیرضا قاسمی‌زاده، حسین جعفری‌نژاد و عباس حسن‌شاهی راویز «از شهرستان رفسنجان» می باشد که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کردند.

تشییع سه شهید رفسنجانی در روز شنبه

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، پیکر سه شهید رفسنجانی، روز شنبه، ۲۷ تیرماه، از ساعت ۷:۳۰ صبح از میدان ابراهیم شهر رفسنجان به سمت میدان شهید سلیمانی تشییع می شود تا مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر آن‌ها برگزار شود.