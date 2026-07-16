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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

شهادت ۴ سرباز کرمانی در حمله دشمن به پادگان ارتش در منطقه بمپور

شهادت ۴ سرباز کرمانی در حمله دشمن به پادگان ارتش در منطقه بمپور

کرمان- در پی حمله موشکی دشمن به یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بمپور ایرانشهر، چهار سرباز وظیفه اهل استان کرمان در راه دفاع از میهن به درجه شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله موشکی دشمن به یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش در منطقه بمپور، تعداد ۷ نفر از سربازان وظیفه به شهادت رسیدند که چهار نفر از این شهدا اهل استان کرمان هستند.

اسامی این شهدا ابوالفضل ملایی «از شهرستان عنبرآباد» و علیرضا قاسمی‌زاده، حسین جعفری‌نژاد و عباس حسن‌شاهی راویز «از شهرستان رفسنجان» می باشد که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کردند.

تشییع سه شهید رفسنجانی در روز شنبه

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، پیکر سه شهید رفسنجانی، روز شنبه، ۲۷ تیرماه، از ساعت ۷:۳۰ صبح از میدان ابراهیم شهر رفسنجان به سمت میدان شهید سلیمانی تشییع می شود تا مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر آن‌ها برگزار شود.

کد مطلب 6889541

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      12 4
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      در صورتی جنگ بنعع ایران متوقف میشود که به نیروگاه های برق و انرژی منطقه ضربه بزنیم .ضربات باید بازدارنده باشند،نه همطراز. جنگ فرسایشی در بلند مدت بشدت به ضرر ایران است..
      • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
        3 3
        خوب اونا هم به نیروگاه ایران حمله می کنند درست نیست
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      7 0
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      جاشون تو بهشت ،حالا ،چرا حمله شده به یک پادگان نیرو زمینی،نکنه قصد هست از طریق زمینی وارد بشن ،معلوم نیست
    • حسین زاده IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      1 2
      پاسخ
      باید از خاک پاکستان، عمان و یمن و همچنین هندوستان، با موشک و پهپاد به ناوگان آمریکا حمله شود. ایران باید کاری کند که آمریکایی ها از سوی این کشورها نیز در معرض تهدید و هراس قرار گیرند. خدا کند هندی ها به جان کشتی ها و ناوها و منافع آمریکا در اقیانوس هند تا دریای عمان بیفتند. امروزه هند و پاکستان با یکدیگر اختلاف دارند. امید داریم این دو کشور بر سر جنگ با پایگاه ها و مطامع آمریکا در دریا همسو و متحد شوند.

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