از تشییع رهبر شهید تا اربعین حسینی؛ تقدیر خبرنگاران کرمانی از ملت عراق

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران کرمانی که به صورت خودجوش راهی سفر کربلای معلی و زیارت عتبات عالیات شده بودند، با اهدا لوح سپاس، تمثال سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی، عطر حاج قاسم و برخی از هدایای دیگر همچون متبرکات آستان قدس رضوی از تعدادی از موکب‌داران عراقی به پاس حضور پرشور و باشکوه در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهرهای نجف و کربلا تقدیر و پیام اهالی استان کرمان را به مردم عراق رساندند.

خبرنگاران دیار کریمان، خاستگاه مریدان مرد میدان، نه به قصد روایت صرف، که برای اقامه یک قدرشناسی، راهی عتبات عالیات شده‌اند تا پیام سپاس اهالی ایران و استان کرمان را به ملت عراق برسانند و بگویند که هرگز حماسه باشکوه آنها را در تشییع قائد شهید امت مسلمان جهان از یاد نخواهد برد.

در لوح سپاس اهدایی خبرنگاران کرمانی، از سوی مردم کرمان، زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و پایتخت مقاومت جهان اسلام، خطاب به ملت بزرگ عراق آمده است:

برادران و خواهران عزیزمان؛ مردم غیور، مؤمن و وفادار عراق

السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته

ما مردم شهر کرمان، زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با قلب‌هایی سرشار از سپاس، حضور باشکوه، اشک‌های صادقانه و وفاداری کم‌نظیر شما در تشییع پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را با افتخار نظاره کردیم. آنچه از شما دیدیم، تنها حضور در مراسم تشییع نبود؛ بلکه جلوه‌ای از ایمان، برادری و وفاداری به آرمان‌هایی بود که با خون پاک شهیدان مقاومت جاودانه شده است.

این حضور حماسی، بار دیگر نشان داد که پیوند ملت‌های ایران و عراق، پیوندی برخاسته از ایمان، مجاهدت و خون شهیدان است؛ پیوندی که هیچ قدرتی توان گسستن آن را ندارد.

این صحنه‌ها، ما را به یاد ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۸ انداخت؛ روزی که هزاران نفر از مردم عراق، با عشق و وفاداری، پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و برادر مجاهدش شهید ابومهدی المهندس، نایب رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، را بر دوش گرفتند و حماسه‌ای ماندگار از وفاداری به شهدای مقاومت آفریدند.

شما آن روز و امروز، ثابت کردید که عراق، سرزمین وفاداری، غیرت و پاسداشت خون شهیدان است و مرزهای جغرافیا هرگز نمی‌تواند میان دل‌هایی که برای عزت اسلام و کرامت امت اسلامی می‌تپند، فاصله‌ای ایجاد کند.

ما مردم کرمان، این محبت و وفاداری را ادامه همان راه نورانی می‌دانیم که با هدایت رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و با خون پاک شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس استوار شد؛ راهی که ملت‌های ایران و عراق را در دفاع از اسلام، عزت و آزادی، در کنار یکدیگر قرار داده است.

ملت بزرگ عراق؛ شما در سخت‌ترین روزها برادران خود را تنها نگذاشتید و نشان دادید که خون شهیدان، از دو ملت ایران و عراق، یک خانواده بزرگ ساخته است. مردم کرمان این وفاداری را هرگز فراموش نخواهند کرد و آن را سرمایه‌ای ماندگار برای آینده امت اسلامی می‌دانند.

از خداوند متعال، عزت، امنیت و سربلندی ملت بزرگ عراق را مسئلت داریم و امیدواریم پرچم مقاومت، با همدلی دو ملت بزرگ ایران و عراق، همواره برافراشته بماند.

برادری ما یک پیمان سیاسی نیست؛ میثاقی الهی است که با خون رهبر شهیدمان، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همه شهدای مقاومت امضا شده است؛ میثاقی که تا همیشه در دل‌های ما زنده خواهد ماند.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

با نهایت احترام، عشق و سپاس

مردم شهر کرمان

زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

پایتخت مقاومت جهان اسلام