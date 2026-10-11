به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام«مهدی جمشیدی پور» که شامگاه پنج شنبه شانزدهم مهرماه در شهرستان فاریاب مورد ترور ناجوانمردانه قرار گرفت پیش از ظهر یکشنبه با حضور بسیار باشکوه مردم، مسئولان و همرزمان انتظامی اش در شهرستان بافت برگزار و پس از وداع با خانواده و همرزمان در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمان در این مراسم ضمن تبریک و تسلیت شهادت این افسر لایق پلیس به خانواده وی و مردم شهید پرور خطه جنوب و غرب استان کرمان و با تشریح برخی خصوصیات اخلاقی شهید جمشیدی گفت: شهادت این مرد بزرگ نشانگر شجاعت و دلیرمردی نیروهای مسلح ایران اسلامی است که برای امنیت از هیچ چیز ترس و ابایی ندارند و قدم در مسیر امنیت و شهید حاج قاسم سلیمانی می گذارند.

سردار جلیل موقوفه ئی، با اشاره به حضور پرشور مردم و مسئولان در این آیین افزود: مردم شهید پرور شهرستان بافت و همچنین مردم قدرشناس شهرستان فاریاب با حضور پررنگشان نشان دادند خادم شهداء هستند و همچون این شهید و جمیع شهدا با استقبال از شهادت در راه این نظام حضور همیشگی در میدان ها دارند.

وی با دلجویی از خانواده شهید جمشیدی و قدردانی از تمامی همرزمان گفت: مجموعه انتظامی استان کرمان از همان لحظات اولیه شهادت همرزم عزیزمان در نهایت جوش و خروش برای دستگیری عاملان این جنایت پیجویی و تلاش کردند و نشان دادند نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون برای امنیت و دفاع از این مرز و بوم ایستاده اند و جان فدای مردم هستند.