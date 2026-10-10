یمن: عربستان مسئول سلب امنیت و ثبات در باب‌ المندب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه یمن امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تأکید می کنیم که آمادگی داریم همه طرف ها، اهدافی با ماهیت بشردوستانه و در رأس آن‌ ها فرودگاه‌ ها و بنادر را از دایره درگیری‌ ها و تنش ها دور نگه دارند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه یمن اضافه شده است: رژیم سعودی با هدف قرار دادن فرودگاه در تاریخ ۱۳ ژوئیه به منظور جلوگیری از ورود یک پرواز بشردوستانه، به مرحله کاهش تنش پایان داد. ما از نکات مثبتی که نمایندگان روسیه و چین در بیانیه‌های خود در شورای امنیت پیرامون یمن مطرح کردند، استقبال می‌کنیم.

بیانیه وزارت امور خارجه یمن در این خصوص ادامه می دهد: تبدیل تنگه باب‌ المندب و مناطق پیرامونی آن به صحنه عملیات نظامی توسط رژیم سعودی، امنیت و ثبات منطقه را سلب می‌کند. تلاش‌های برخی طرف‌ها برای تحمیل «اشغالگری سعودی» بر یمن، فارغ از میزان تشدید درگیری‌ها، غیرقابل‌قبول است.