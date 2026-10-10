مدیریت محدودیت گاز در مرکزی با کمترین آسیب به تولید و اشتغال انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: ضرورت حسابرسی و ثبت دقیق درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مرکزی مورد تأکید است و نظم مالی در رسیدگی‌های مالیاتی، روابط سهامداران و الزامات قانونی شرکت‌ها اهمیت دارد.

وی افزود: بازنگری و به‌روزرسانی سقف معافیت مالیاتی حسابرسی متناسب با شرایط اقتصادی، از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: الزامات حسابرسی در مناقصات، مزایده‌ها و تسهیلات بانکی باید جداگانه بررسی شود و از ظرفیت حسابرسان رسمی متخصص استان مرکزی برای ارائه این خدمات استفاده شود.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت حسابرسان رسمی بومی به تقویت خدمات تخصصی استان کمک می‌کند و شرکت‌ها می‌توانند با بررسی پیشنهادهای مختلف، حسابرس موردنظر خود را انتخاب کنند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: مدیریت کمبود انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای ضروری، کمترین خسارت به فعالیت‌های تولیدی و زیرساخت‌های اقتصادی وارد شود.

وی افزود: واحدهای تولیدی، به‌ویژه گلخانه‌ها و فعالان بخش کشاورزی، باید از فرصت باقی‌مانده برای تأمین و ذخیره سوخت جایگزین استفاده کنند، چراکه در شرایط اضطراری ممکن است تأمین فوری سوخت با محدودیت همراه شود.

زندیه وکیلی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط متفاوت بخش‌های تولیدی تصریح کرد: تأمین انرژی گلخانه‌های دارای محصولات در مراحل حساس رشد باید در اولویت باشد، چراکه قطع انرژی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وی ادامه داد: در نشست با وزیران نیرو و صمت، راهکارهای مدیریت محدودیت انرژی بررسی شد و کمبود گاز ممکن است به کاهش تولید یا توقف موقت فعالیت صنایع سیمان و فولاد منجر شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: محدودیت انرژی می‌تواند هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهد؛ بنابراین، اولویت‌بندی تأمین انرژی باید با ارزیابی پیامدهای اقتصادی هر بخش انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی گفت: تنظیم تقویم کشت و برداشت متناسب با شرایط هر واحد، عایق‌بندی اصولی گلخانه‌ها و ساختمان‌های تولیدی، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و بهره‌گیری از انرژی‌های جایگزین می‌تواند وابستگی به گاز طبیعی را کاهش دهد.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: با توجه به تجربه برخی مرغداری‌های استان در کاهش نیاز به تجهیزات گرمایشی از طریق عایق‌بندی مناسب، شناسایی و معرفی این تجربه‌ها به واحدهای مشابه ضروری است.

وی افزود: ظرفیت استفاده از انرژی زمین‌گرمایی برای تأمین بخشی از گرمای گلخانه‌ها در مناطقی مانند محلات و دلیجان باید با توجه به شرایط فنی و اقلیمی بررسی شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: واحدهای تولیدی باید پیش از بروز بحران، برای ذخیره سوخت جایگزین و تداوم تولید برنامه‌ریزی کنند.

استاندار مرکزی صرفه‌جویی در مصرف خانگی را عاملی مؤثر در کاهش فشار بر شبکه گاز دانست و گفت: کاهش مصرف غیرضروری در خانوارها می‌تواند به تأمین پایدارتر انرژی برای بخش تولید کمک کند و همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف، نقش مهمی در عبور از محدودیت‌های احتمالی دارد.

وی افزود: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده گاز و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای زمستان، در کنار مدیریت مصرف، به بهبود تأمین انرژی کشور کمک می‌کند.