مجتبی داود آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه در استان مرکزی از هزار مگاوات فراتر رفته و این استان با سهم یک‌ششمی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: ۶۷ درصد برق مصرفی این استان به بخش صنعت و ۱۵ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد و در مجموع، بیش از ۸۲ درصد مصرف برق استان در بخش‌های مولد و اقتصادی متمرکز است.

داود آبادی تصریح کرد: سهم قابل توجه بخش‌های صنعت و کشاورزی از مصرف برق استان مرکزی، اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی و افزایش ظرفیت تأمین برق را دوچندان کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: استان به دلیل برخورداری از شرایط مناسب تابش خورشید و زیرساخت‌های صنعت برق، از مناطق مستعد کشور برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: مدت تابش سالانه خورشید در استان مرکزی حدود یک‌هزار و ۷۶۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ ساعت است و هر کیلووات پنل خورشیدی در این استان می‌تواند سالانه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کند.

داود آبادی افزود: برخورداری از شرایط مناسب تابش خورشید در کنار زیرساخت‌های موجود صنعت برق، زمینه مطلوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی بیان کرد: توسعه این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شبکه برق استان دنبال شده و روند اجرای طرح‌های مرتبط با تولید انرژی خورشیدی موفقیت‌آمیز بوده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه در استان مرکزی از هزار مگاوات فراتر رفته است و این استان توانسته سهم قابل توجهی از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور را به خود اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: تاکنون یک‌ششم نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در استان مرکزی احداث شده است و این دستاورد، جایگاه نخست کشور را در توسعه این بخش برای استان به همراه داشته است.

داود آبادی افزود: ظرفیت‌های موجود در بخش تولید انرژی خورشیدی و زیرساخت‌های صنعت برق استان مرکزی، بستر مناسبی برای تداوم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم انرژی پاک در تأمین برق استان فراهم کرده است.