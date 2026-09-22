به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در آیین انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی مسکونی تجاری مجتمع مسکونی و تجاری ۱۴۸ واحدی پامچال در اراک اظهار کرد: مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن طی سال‌های گذشته در اراک فعالیت‌های مؤثری داشته و بخشی از توسعه مجموعه الهیه و مناطق پیرامونی آن حاصل این اقدامات است.

وی با اشاره به ضرورت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای شتاب‌بخشی به توسعه استان افزود: منابع موجود به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست و باید بستر حضور سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های سرمایه‌گذاری کشور فراهم شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: تعریف پروژه‌های جدید می‌تواند سرمایه‌های این مجموعه‌ها را به اراک هدایت کرده و در تأمین نیازهای شهری، خدماتی و حوزه مسکن نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی استان در حوزه انرژی خورشیدی ادامه داد: در سال گذشته حدود هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان احداث و به مدار بهره‌برداری رسیده که استان مرکزی را با اختلاف حدود ۲۰ درصد نسبت به عملکرد دولت در این حوزه در جایگاه نخست کشور قرار داده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در استان در دست ساخت است و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت احداث‌شده تا پایان سال به یک‌هزار و ۷۰۰ مگاوات برسد که زمینه ارتقای جایگاه استان در این حوزه را فراهم می‌کند.

وی زیرساخت‌های موجود، امنیت و ظرفیت‌های طبیعی استان را از عوامل مؤثر در جذابیت سرمایه‌گذاری دانست و گفت: محدودیت‌های جغرافیایی اراک از سه طرف به کوهستان و از یک طرف به تالاب و اراضی مستعد کشاورزی، توسعه محدوده شهری را محدود کرده و همین موضوع در کنار تقاضای بالای مسکن، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در شهر ایجاد کرده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: قیمت مسکن در اراک نیز از منظر سرمایه‌گذاری، در سطح بالایی قرار دارد و تقاضای موجود، ظرفیت مناسبی برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و خدماتی ایجاد کرده است.

استاندار مرکزی با حمایت از رویکرد شهرداری اراک در فعال‌سازی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های خدماتی و طرح‌هایی که بتواند برای شهرداری دارایی و درآمد پایدار ایجاد کند، می‌تواند منابع جدیدی برای اجرای سایر پروژه‌های شهری فراهم کند.

وی تاکید کرد: شهر صنعتی اراک از نظر شهرسازی، طراحی، زیرساخت‌های مهندسی و کیفیت ساخت، از مجموعه‌های شاخص کشور در زمان احداث بوده و همچنان از ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و جذب متقاضی برخوردار است.

زندیه وکیلی با تأکید بر سابقه و اعتبار شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در استان مرکزی گفت: این مجموعه از اعتماد و اعتبار مناسبی در میان مردم برخوردار است و می‌تواند علاوه بر پروژه‌های مشترک با شهرداری، در طرح‌های دیگر استان نیز مشارکت کند.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون آمادگی کامل دارد و از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسهیل اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده خواهد کرد.