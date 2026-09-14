به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه طرح دانش آموزی نجات آب( داناب) و دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اظهار کرد: بحران انرژی یکی از مسائل اساسی کشور است که در حوزههای آب، برق و سایر بخشها باید با اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری برای آن راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
وی افزود: حضور نمایندگان مجلس و متخصصان حوزه آب و کشاورزی در چنین برنامههایی نشاندهنده اهمیت موضوع آب و ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آبی کشور است.
میرزایی تصریح کرد: امروز یک سؤال اساسی پیش روی کشور قرار دارد و آن این است که در مواجهه با بحران انرژی، در حوزه آب و برق و سایر بخشها چگونه باید عمل کرد و چه راهکارهایی برای عبور از این شرایط ارائه داد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم، مصرف صحیح و بهینه منابع است و در این زمینه همکاری میان دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش و خانوادهها اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه دستگاههای اجرایی باید الگو باشند، آموزش و پرورش وظیفه آموزش و فرهنگسازی را بر عهده دارد و خانوادهها نیز باید در این مسیر همراهی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش و خانوادهها میتواند در حل مسئله مصرف آب و انرژی نقش مؤثری داشته باشند و طرح داناب نیز بستری مناسب برای آموزش و تربیت نسل آینده در زمینه صیانت از منابع آب است.
وی با اشاره به آثار و دستاوردهای دانشآموزان در جشنواره افزود: آثار دانشآموزان مرکزی در قالب نقاشی، طراحی، کارهای عملی و خلاقانه نشان میدهد گاهی میتوان یک مفهوم مهم را با یک شعر، نقاشی، موسیقی یا فعالیت هنری به الگویی ماندگار برای زندگی تبدیل کرد.
میرزایی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در انتقال مفاهیم اساسی زندگی به نسل آینده بیان کرد: آموزش و پرورش جایگاه بسیار مهمی دارد و تلاش می شود دستاوردهای خود را از طریق آموزش به نسلهای آینده منتقل کرده و زمینه حفظ منابع و سرمایههای کشور را فراهم کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: آموزش میتواند با استفاده از برخی واژهها، مفاهیم و موضوعات ساده، اثری عمیق و ماندگار بر زندگی انسان بگذارد؛ بنابراین باید مفاهیم مهم را از دوران کودکی به دانشآموزان آموزش داد تا در بزرگسالی بتوانند آگاهانهتر و آسانتر زندگی کنند.
وی تصریح کرد: تأمین آب نیازمند تلاش و هزینه فراوان است و همین مسئله باید از دوران کودکی به دانشآموزان آموزش داده شود تا بدانند چگونه مصرف کنند، از هدررفت آب جلوگیری کنند و در حوزه انرژی نیز نسبت به مصرف صحیح و بهینه مسئولانه عمل کنند.
میرزایی با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی در مدارس افزود: برای حل مسائل آینده کشور، بهویژه در شرایطی که با بحران آب مواجه هستیم، باید از ظرفیت دانشآموزان و آموزش و پرورش برای آموزش و فرهنگسازی استفاده کرد.
وی گفت: اجرای برنامههای دانشآموزی با موضوع آب و مفاهیم ارزشی نشان داد که دانشآموزان خود میتوانند فرهنگساز باشند، اما برای اثرگذاری بیشتر، همراهی خانوادهها نیز ضروری است.
میرزایی تأکید کرد: طرحهایی مانند داناب باید به عنوان نقطه عطف در آموزش و فرهنگسازی برای مدیریت مصرف آب و انرژی مورد توجه قرار گیرند و استمرار این برنامهها میتواند در تربیت نسلی مسئولیتپذیر و آگاه نسبت به منابع کشور مؤثر باشد.
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