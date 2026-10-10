۲۲۴ هزارتن کالا از گمرک خوی به خارج کشور صادر شد

الماس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم ‌ترین اقلام صادراتی گمرک خوی را هندوانه، سنگ های معدنی، میلگرد، تیر آهن، میلگرد و ... عنوان و اظهار کرد: این کالاها عمدتا به کشورهای ترکیه، ارمنستان، گرجستان، عراق، ایتالیا، بلغارستان، رومانی، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و... و. صادر شده است.

مدیرگمرک خوی در خصوص واردات نیز افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۳۰ هزار و ۶۲۷ تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیون دلار از طریق گمرک خوی وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش دلاری ۱۲ درصد افزایش واز لحاظ وزن ۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کریمی اقلام وارداتی را پنبه خام، فیلتر، ریل آسانسور، مواد افزودنی رنگ، مرکب چاپ، پارچه، ورنی چاپ، کاغذ گلاسه و… اعلام کرد و گفت: این کالاها از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد کشور شده است.

وی همچنین به وضعیت ترانزیت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۵ هزار و ۱۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیون دلار از طریق گمرک خوی ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۲۳۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ارزی ۱۷۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر گمرک خوی همچنین از رشد درآمدهای گمرکی خبر داد و افزود: درآمد گمرک خوی در این مدت به بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.