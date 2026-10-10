به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح شنبه در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: بررسی‌های لازم در حوزه‌های مختلف امنیتی استان انجام شده و دستاوردهای خوبی به همراه داشته است، اما موضوع رونق مرزها و بازارچه‌های مرزی همچنان از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط معیشتی برخی ساکنان مناطق مرزی و عشایری افزود: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیت‌ها به دلیل محدودیت‌ها و تعطیلی بازارچه‌های مرزی به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل نشده‌اند.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع رسمی‌شدن مرزهای استان بیان کرد: انتظار داریم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تسریع در این روند کمک کند تا ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی بیش از گذشته در خدمت اقتصاد و معیشت مردم قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به تعطیلی طولانی‌مدت بازارچه مرزی گلورده گفت: این بازارچه در گذشته از بزرگ‌ترین بازارچه‌های شرق کشور بود و حجم قابل‌توجهی از صادرات از طریق آن انجام می‌شد، اما حدود ۱۰ تا ۱۵ سال است که تعطیل شده و مردم منطقه با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: مردم این منطقه از توانمندی‌های تجاری برخوردارند و احیای بازارچه‌های مرزی می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، رسمی‌شدن مرز گلورده باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری‌های مسئولان استانی در حوزه مسائل مرزی قدردانی کرد و خواستار تداوم این تلاش‌ها برای رفع موانع و بازگشت رونق به مناطق مرزی شد.

هاشمی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، نقش وحدت و همدلی مسئولان استان را در پیگیری مسائل و مطالبات مردم مهم دانست.