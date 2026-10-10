به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه با اشاره به نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی با وجود مشکلات و محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند و در حفظ جریان تجارت و تأمین نیازهای کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: صادرکنندگان تنها کالا به بازارهای خارجی عرضه نمی‌کنند، بلکه توانمندی‌های تولیدی کشور را به نمایش می‌گذارند و در ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران نقش دارند.

بی‌ثباتی مقررات، مانع رقابت صادرکنندگان

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان، تغییرات ناگهانی در مقررات ارزی و تجاری را از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی دانست و گفت: صادرکنندگان برای ورود به بازارهای خارجی ماه‌ها مذاکره می‌کنند، مشتری به دست می‌آورند و اعتماد تجاری ایجاد می‌کنند، اما بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده می‌تواند این تلاش‌ها را با خطر مواجه کند.

یوسفی با تأکید بر اینکه تجارت خارجی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، افزود: نمی‌توان از ک مگصادرکنندگان انتظار داشت در بازارهای رقابتی حضور داشته باشند، اما ابزارهای لازم برای رقابت را در اختیارشان قرار نداد.

وی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی نیز اظهار کرد: بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ضروری است، اما شیوه اجرای مقررات باید با واقعیت بازارهای هدف، شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول متناسب باشد تا صادرکنندگان قانون‌مدار با پیچیدگی‌های غیرضروری روبه‌رو نشوند.

این فعال اقتصادی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، محدودیت‌های بانکی، دشواری تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از دیگر موانع توسعه صادرات برشمرد و گفت: این مشکلات به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خسارت‌بار است؛ چراکه تأخیر در حمل‌ونقل یا توقف تولید می‌تواند به از دست رفتن بازار و فساد محصولات منجر شود.

زیرساخت‌های اینچه‌برون متناسب با ظرفیت تجاری نیست

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی، شیلات و صنایع تبدیلی اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استان و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی، فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت خارجی فراهم کرده است و گلستان می‌تواند به یکی از دروازه‌های مهم تجارت ایران با کشورهای منطقه تبدیل شود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، استان هنوز به سهم شایسته خود در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دست نیافته و بخشی از این فاصله به ضعف زیرساخت‌های صادراتی و موانع پیش روی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های اینچه‌برون برای ارتباط تجاری با آسیای مرکزی، روسیه، چین و مسیرهای بین‌المللی گفت: زیرساخت‌های این منطقه متناسب با ظرفیت‌های بالقوه آن توسعه نیافته و در حوزه آب، برق، جاده، خطوط ریلی و امکانات تخلیه و بارگیری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

یوسفی ادامه داد: ظرفیت خطوط ریلی موجود پاسخگوی حجم کالاهای ورودی و خروجی نیست و در برخی موارد، محموله‌ها برای تأمین واگن یا انجام عملیات تخلیه و بارگیری با معطلی طولانی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای رفع موانع حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول افزود: افزایش حجم تجارت باید با تقویت نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و محوطه‌های عملیاتی گمرک همراه باشد. فعالان اقتصادی به فرآیندهای گمرکی سریع، هوشمند و قابل پیش‌بینی نیاز دارند تا بتوانند برای زمان و هزینه صادرات خود برنامه‌ریزی کنند.

مطالبه بخش خصوصی برای اصلاح مقررات و تأمین مالی

یوسفی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، خواستار مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌هایی شد که به‌طور مستقیم بر تولید و صادرات اثر می‌گذارند.

وی ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اصلاح مقررات ارزی با مشارکت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی را از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: تولید، خرید مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حضور در بازارهای جهانی به منابع مالی نیاز دارد؛ ازاین‌رو باید خطوط اعتباری متناسب با نیاز بنگاه‌های صادراتی ایجاد و موانع دسترسی به تسهیلات بانکی کاهش یابد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان همچنین توسعه پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها، مراکز سورتینگ و بسته‌بندی، بهبود شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و تسهیل تشریفات گمرکی را برای افزایش توان رقابتی صادرکنندگان ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت بازاریابی بین‌المللی و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای خارجی اظهار کرد: رقبای ایران با برخورداری از حمایت‌های هدفمند مالی و برنامه‌های منسجم صادراتی وارد بازارهای جهانی می‌شوند، درحالی‌که صادرکننده ایرانی گاهی ناچار است هم‌زمان با رقبای خارجی، با موانع داخلی نیز مقابله کند.

تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع صادرات

یوسفی تشکیل کارگروهی دائمی با حضور استانداری، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی را برای بررسی مشکلات صادرکنندگان و پیگیری راهکارهای عملیاتی ضروری دانست.

وی افزود: در این کارگروه باید برای رفع هر مشکل، مسئول مشخص تعیین شود و اجرای مصوبات نیز به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد تا مسائل صادراتی از سطح جلسات و طرح مطالبات فراتر رفته و به تصمیم‌های اجرایی منجر شود.

این فعال اقتصادی با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس در حمایت از تولید و صادرات گفت: انتظار بخش خصوصی از مجلس تنها بیان مشکلات در جلسات نیست، بلکه اصلاح قوانین مخل تولید و صادرات و نظارت بر اجرای قوانین حمایتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی ادامه داد: اتاق بازرگانی گلستان آمادگی دارد مشکلات مستند و راهکارهای کارشناسی فعالان اقتصادی را برای رفع موانع صادرات ارائه کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز با رویکردی عملیاتی و هماهنگ برای حل این مشکلات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه از دست رفتن هر بازار صادراتی تنها یک بنگاه اقتصادی را متضرر نمی‌کند، افزود: اشتغال، تولید، درآمد ارزی و فرصت‌های توسعه استان نیز از این مسئله آسیب می‌بینند؛ بنابراین توسعه صادرات مسئولیتی مشترک است و باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار گیرد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با تأکید بر ضرورت اعتماد به تولیدکنندگان و تسهیل مسیر صادرات خاطرنشان کرد: بخش خصوصی رقیب دولت نیست، بلکه شریک آن در ساختن اقتصادی قدرتمند است. با رفع موانع و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های اقتصادی می‌توان زمینه افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه گلستان در تجارت منطقه‌ای را فراهم کرد.