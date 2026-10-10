کاهش زمان تشریفات صادراتی گلستان به ۴۸ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت بازرگانان اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمان انجام تشریفات اداری و گمرکی و پاسخ‌گویی به استعلام‌های بهداشتی و استاندارد به ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاهش یافته است تا فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت بیشتری امور تجاری خود را دنبال کنند.

وی با قدردانی از تلاش صادرکنندگان استان افزود: حمایت از فعالان اقتصادی و حذف موانع غیرضروری اداری از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری مستمر، مسیر صادرات و واردات را هموارتر کنند.

عبور بیش از ۸ هزار کانتینر از مرز ریلی اینچه‌برون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به روند جابه‌جایی کالا در مرز اینچه‌برون گفت: هماهنگی مستمر میان گمرک، راه‌آهن و منطقه آزاد اینچه‌برون زمینه جابه‌جایی و تردد بیش از هشت هزار کانتینر از مرز ریلی را فراهم کرده است.

کیان‌مهر با تأکید بر تداوم حمایت از بازرگانان خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از ایجاد موانع اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و سرعت بیشتری در مسیر توسعه صادرات و واردات فعالیت کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات خارج از مرزهای کشور تأکید کرد و گفت: بخشی از موانع توسعه تجارت به مسائل فرامرزی مربوط می‌شود که رفع آن‌ها نیازمند تعامل و رایزنی در سطح روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: حضور استاندار و مدیران اقتصادی استان در نشست‌ها و هیئت‌های مشترک با ترکمنستان می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر در مرز اینچه‌برون، تسهیل ترانزیت کالا و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه را فراهم کند.

پیگیری تخفیف‌های ارزی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی

در ادامه این نشست، قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان اقتصادی گلستان برای رفع مشکلات صادرکنندگان، از دنبال‌کردن راهکارهایی برای تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی خبر داد.

وی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه را لحاظ‌کردن افت وزنی و ضایعات محصولات کشاورزی در محاسبات ارزی و افزایش سقف معافیت‌ها و تخفیف‌های ارزی تا ۶۰ درصد عنوان کرد.