صادرات ۲۵۰ تن خرمای رویدر هرمزگان به بازارهای افغانستان، ترکیه و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله احمدزاده با اشاره به ظرفیت تولید و کیفیت خرمای منطقه رویدر، اظهار کرد: در مرحله نخست ۲۵ تن خرما در ارقام خنیری، زاهدی و مضافتی از رویدر به مقصد افغانستان صادر خواهد شد.

وی افزود: روند صادرات در مراحل بعدی ادامه می‌یابد و در مجموع ۱۲۵ تن خرمای رویدر به افغانستان صادر می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر با اشاره به برنامه توسعه بازارهای صادراتی خرمای منطقه گفت: علاوه بر افغانستان، صادرات خرما به کشورهای ترکیه و عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

احمدزاده ادامه داد: با اجرای این برنامه مجموع صادرات خرمای شرکت صداقت قشم به بازارهای افغانستان، ترکیه و عمان به ۲۵۰ تن خواهد رسید.

وی تأکید کرد: توسعه صادرات خرمای رویدر می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه در بازارهای بین‌المللی، گسترش بازار فروش، افزایش ارزش افزوده محصول و حمایت از تولیدکنندگان خرما کمک کند.

