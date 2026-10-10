  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

صادرات ۲۵۰ تن خرمای رویدر هرمزگان به بازارهای افغانستان، ترکیه و عمان

صادرات ۲۵۰ تن خرمای رویدر هرمزگان به بازارهای افغانستان، ترکیه و عمان

بندرخمیر – سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر از آغاز صادرات خرمای تولیدی رویدر به مقصد افغانستان و برنامه‌ریزی برای صادرات ۲۵۰ تن خرما به سه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله احمدزاده با اشاره به ظرفیت تولید و کیفیت خرمای منطقه رویدر، اظهار کرد: در مرحله نخست ۲۵ تن خرما در ارقام خنیری، زاهدی و مضافتی از رویدر به مقصد افغانستان صادر خواهد شد.

وی افزود: روند صادرات در مراحل بعدی ادامه می‌یابد و در مجموع ۱۲۵ تن خرمای رویدر به افغانستان صادر می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر با اشاره به برنامه توسعه بازارهای صادراتی خرمای منطقه گفت: علاوه بر افغانستان، صادرات خرما به کشورهای ترکیه و عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

احمدزاده ادامه داد: با اجرای این برنامه مجموع صادرات خرمای شرکت صداقت قشم به بازارهای افغانستان، ترکیه و عمان به ۲۵۰ تن خواهد رسید.

وی تأکید کرد: توسعه صادرات خرمای رویدر می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه در بازارهای بین‌المللی، گسترش بازار فروش، افزایش ارزش افزوده محصول و حمایت از تولیدکنندگان خرما کمک کند.

کد مطلب 6973035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • استیو IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خرمای رویدر عالیه باید جهانی بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها