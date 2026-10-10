یک فوتی و ۲ مصدوم در تصادف محور سانیج به سخوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: یک حادثه صبح شنبه در سه‌راهی روستای دره‌شیر گزارش شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای جاویدالاثر متوسلیان به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و دو نفر مصدوم شدند. نجاتگران هلال‌احمر پس از ایمن‌سازی محل و ارزیابی شرایط، با استفاده از تجهیزات هیدرولیک، یکی از افراد محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.

عشقی ادامه داد: با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵، کادر درمانگاه سانیج و پلیس راه، دو مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند و پیکر فرد جان‌باخته نیز به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.