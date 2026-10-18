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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

واژگونی پژو در محور مهریز–مروست ۴ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پژو در محور مهریز–مروست ۴ مصدوم بر جای گذاشت

یزد- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مروست از مصدومیت چهار نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور مهریز به مروست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، بهنام بهرام‌پور اظهار کرد: پس از اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۵۴ محور مهریز–مروست، تیم امداد و نجات پایگاه مسجد ابوالفضل(ع) مروست بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، اقدامات پیش‌بیمارستانی و ایمن‌سازی جاده را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مروست ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که یک نفر با آمبولانس هلال‌احمر و سه نفر دیگر با آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

بهرام‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری رانندگان در محورهای مواصلاتی، گفت: سامانه ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام نیروهای امدادی است.

کد مطلب 6982122

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