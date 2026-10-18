واژگونی پژو در محور مهریز–مروست ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، بهنام بهرام‌پور اظهار کرد: پس از اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۵۴ محور مهریز–مروست، تیم امداد و نجات پایگاه مسجد ابوالفضل(ع) مروست بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، اقدامات پیش‌بیمارستانی و ایمن‌سازی جاده را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مروست ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که یک نفر با آمبولانس هلال‌احمر و سه نفر دیگر با آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

بهرام‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری رانندگان در محورهای مواصلاتی، گفت: سامانه ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام نیروهای امدادی است.