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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

نجات فرد گرفتار در ارتفاعات کوه ارنان مهریز

نجات فرد گرفتار در ارتفاعات کوه ارنان مهریز

یزد- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تفت از نجات فرد گرفتار در ارتفاعات سخت‌گذر کوه ارنان مهریز بدون بروز مصدومیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، سیدقاسم گلشن اظهار کرد: پس از دریافت گزارش گرفتار شدن یک نفر در ارتفاعات کوه ارنان از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان تفت به منطقه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر و ارزیابی شرایط منطقه، با استفاده از تجهیزات فنی و برپایی کارگاه طناب به فرد گرفتار دسترسی پیدا کردند و پس از ایمن‌سازی مسیر، او را بدون مصدومیت به پای کوه منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تفت با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در کوهنوردی، از کوهنوردان و گردشگران خواست از صعود انفرادی و حضور در مسیرهای سخت‌گذر بدون تجهیزات مناسب خودداری کنند.

گلشن یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر با شماره ۱۱۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام تیم‌های امدادی است.

کد مطلب 6973280

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