نجات فرد گرفتار در ارتفاعات کوه ارنان مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، سیدقاسم گلشن اظهار کرد: پس از دریافت گزارش گرفتار شدن یک نفر در ارتفاعات کوه ارنان از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان تفت به منطقه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر و ارزیابی شرایط منطقه، با استفاده از تجهیزات فنی و برپایی کارگاه طناب به فرد گرفتار دسترسی پیدا کردند و پس از ایمن‌سازی مسیر، او را بدون مصدومیت به پای کوه منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تفت با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در کوهنوردی، از کوهنوردان و گردشگران خواست از صعود انفرادی و حضور در مسیرهای سخت‌گذر بدون تجهیزات مناسب خودداری کنند.

گلشن یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر با شماره ۱۱۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام تیم‌های امدادی است.