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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

خروج اتوبوس از جاده در محور چادرملو–ساغند

خروج اتوبوس از جاده در محور چادرملو–ساغند

یزد - جانشین پلیس‌راه استان یزد از وقوع یک فقره تصادف جاده‌ای در محور اختصاصی «چادرملو به ساغند» با ۸ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مجید ساکی گفت: صبح جمعه یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور اختصاصی چادرملو به ساغند به دلیل خروج از جاده دچار حادثه شد.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوس ۱۶ سرنشین داشته است، افزود: در پی این حادثه ۸ نفر دچار جراحت شدند که با حضور نیروهای امدادی، اقدامات درمانی اولیه صورت گرفت؛ از این تعداد ۶ نفر پس از درمان سرپایی از مراکز درمانی ترخیص شده و روند رسیدگی به وضعیت سایر مصدومان در حال انجام است.

جانشین پلیس‌راه استان یزد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، علت اصلی این واقعه را «عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس» اعلام کرد.

کد مطلب 6972309

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