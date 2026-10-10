واژگونی سمند در محور معدن اسمالون ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، بهنام بهرام‌پور اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر ۱۵ جاده معدن اسمالون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای مسجد ابوالفضل(ع) به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی را آغاز کرد.

بهرام‌پور ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم داشت که پس از دریافت خدمات اولیه پیش‌بیمارستانی، با آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) مهریز منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مروست با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، به‌ویژه در مسیرهای فرعی و معدنی، یادآور شد: شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام نیروهای امدادی است.