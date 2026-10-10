انصارالله: یمن یک قدم تا پایان قیمومیت عربستان فاصله دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، علی العماد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تأکید کرد که یمن به مرحله‌ای رسیده‌ است که تنها یک قدم با پایان دادن قطعی به مداخلات و قیمومت عربستان و نیروهای خارجی فاصله دارد.

وی اظهار داشت که یمن در حال دستیابی به جایگاهی والا و پیشرو در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و حاکمیتی است که شایسته تاریخ کهن و عمق اسلامی، عربی و محوری آن است. وی همچنین بر ضرورت ادامه مشارکت فعال و سرنوشت‌ساز برای دستیابی به پیروزی کامل و تحقق اهداف ملت یمن در مسیر رفاه، آزادی و استقلال تأکید کرد.

العماد تنگه باب‌المندب را مهم‌ترین عنوان در این نبرد دانست تاکید کرد که این جنگ برای هر کسی که وارد آن شود، با باخت همراه خواهد بود. چرا که هر کسی وارد ائتلاف علیه یمن شده، یا از میدان خارج شده و یا به دلیل مشکلات داخلی خود، فروپاشیده است.

وی به فشارهای گسترده آمریکا برای سوق دادن طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ترکیه، پاکستان و قطر به این نبرد اشاره کرده و از تلاش‌ها برای بازسازی گروه‌های تکفیری و داعش با پوشش نام‌های محلی جدید مانند «العمالقة»، «طوارئ» و «درع الوطن» خبر داد و تأکید کرد که یمن با برخورداری از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و اراده ارتش خود، قادر به تنبیه متجاوزان، درهم کوبیدن اهداف آن‌ها و حفاظت از حاکمیت خود است.

العماد نظام سعودی را بازوی اجرایی طرح‌های صهیونیستی دانست که ماهیت جنایت‌کارانه خود را از طریق سرکوب مخالفان و قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی با اره نشان داده است.

العماد با اشاره به سلسله جنایات این نظام در یمن و نجد، گفت که این نظام تنها زبان قدرت را می‌فهمد و در سایه وابستگی رسانه‌ای و حمایت مالی برای تحریک و خونریزی، نمی‌توان او را با زبان انسانیت یا برادری متقاعد کرد.

وی در تحلیل دقیق صحنه سیاسی و نظامی، تصریح کرد که محمد بن سلمان با چراغ سبز و حمایت آمریکا، برای شعله‌ور کردن جنگ و حفاظت از منافع صهیونیستی، قدرت را به حساب خاندان سعودی تصاحب کرده است. بن سلمان آماده است برای حفظ جایگاه خود در مسند قدرت، عربستان، نفت، اقتصاد و حتی هواپیماهایش را به آتش بکشد.