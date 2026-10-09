درگیری خونین در بهمئی سه کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت

ولی‌الله اسفرم در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: روز گذشته نیز در پی یک درگیری، دو نفر بر اثر اصابت گلوله مصدوم شدند که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه امروز حدود ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، پنج مصدوم به‌صورت هم‌زمان به مرکز درمانی منتقل شدند که کادر درمان عملیات احیا را برای آنان انجام دادند، اما تلاش‌ها برای نجات جان دو نفر از مصدومان نتیجه نداد و این افراد جان خود را از دست دادند.

مسئول بهداشت و درمان شهر دیشموک ادامه داد: یکی دیگر از مصدومان به دلیل شدت خونریزی برای ادامه درمان و انجام عمل جراحی به دهدشت اعزام شد، اما وی نیز حدود نیم ساعت پس از انتقال و در اتاق عمل جان باخت.

اسفرم با اشاره به آمار تلفات این حوادث گفت: در مجموع، این درگیری‌ها سه کشته و چهار مصدوم برجا گذاشته است.