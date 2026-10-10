به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نصرالله آبادیان، در جلسه هم‌اندیشی با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، پیشنهاد کرد عناوین پژوهشی و پروژه‌هایی که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۶ این معاونت پیش‌بینی شوند، پیش از آغاز فرایند بودجه‌ریزی در این مرکز ارزیابی و بررسی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری میان معاونت شهرسازی و معماری و مرکز مطالعات شهرداری تهران، بر لزوم تقسیم کار مشخص میان این دو مجموعه تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بخشی از مطالعات موردنیاز معاونت شهرسازی توسط مرکز مطالعات انجام شود و از تکرار فعالیت‌های پژوهشی جلوگیری کنیم.

آبادیان افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل بودجه، اداره کل برنامه‌ریزی باید پروژه‌های پیشنهادی سال ۱۴۰۶ را پیش از ارائه، از نظر پیش‌نیازهای مطالعاتی در مرکز مطالعات بررسی کند و نیازهای پژوهشی آن‌ها را احصا کند.

ضرورت تعریف دقیق شرح خدمات برای تدوین ضوابط شهرسازی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه دستیابی به ضوابط مؤثر در حوزه شهرسازی نیازمند تعریف دقیق شرح خدمات است، اظهار کرد: باید مشخص شود که برای تدوین هر ضابطه به چه شرح خدماتی نیاز داریم. این موضوع مستلزم انجام مطالعات مقدماتی و بررسی میزان اثربخشی شرح خدمات است.

وی با اشاره به موضوع توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) گفت: در صورت ورود اداره کل شهرسازی به این حوزه، باید مطالعات پایه‌ای لازم انجام شود تا در صورت نیاز، امکان ارجاع به اسناد پشتیبان و مبانی مطالعاتی معتبر وجود داشته باشد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنم شرح خدمات و مطالعات موردنیاز از نتایج پژوهش‌های مرکز مطالعات بهره بگیرند.

آبادیان با تأکید بر اینکه مجموعه شهرداری تهران وظیفه تحقق طرح جامع و طرح تفصیلی شهر را بر عهده دارد، تحقق این هدف را مستلزم شناسایی راهکارهای اجرایی و انجام مطالعات پایه دانست.

وی با اشاره به گذشت حدود ۲۰ سال از تدوین طرح جامع تهران و تحقق نیافتن بخشی از احکام آن گفت: یکی از دلایل این مسئله، کافی نبودن مطالعات پشتیبان احکام طرح است. در زمان تدوین طرح، به نظر می‌رسد تمرکز بیشتری بر تغییر پهنه‌ها با هدف درآمدزایی و نوسازی بوده و به پیامدها و آثار این تغییرات توجه کافی نشده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: در سال اخیر، بازنگری طرح جامع و تفصیلی را دنبال کرده‌ایم و بخش قابل‌توجهی از زمان خود را به این موضوع اختصاص داده‌ایم. این روند می‌تواند به افزایش اثربخشی طرح‌ها کمک کند؛ چراکه با تمرکز بر احکام و شناسایی راهکارهای تحقق آن‌ها، امکان حل بخشی از مشکلات شهر تهران فراهم می‌شود و می‌توان گفتمان مدیریت شهری را با رویکردی علمی پیش برد.

هدایت منابع برای ارتقای کیفیت توسعه شهری تهران

آبادیان همچنین بر ضرورت هدایت و تنظیم‌گری در تخصیص منابع تأکید کرد و افزود: باید با استفاده از سیاست‌های هدایتگرانه، از توسعه تک‌بعدی طرح‌ها جلوگیری کنیم. مجموعه این اقدامات می‌تواند به ارتقای کیفیت توسعه شهری تهران منجر شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه خدمات‌رسانی در مناطق پیرامونی تهران، بر ضرورت تدوین طرح اجرایی برای یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل حومه‌ای تأکید کرد و گفت: اگر به دنبال ارتقای کیفیت زندگی در تهران هستیم، باید سطح و کیفیت بسیاری از خدمات شهری را ارتقا دهیم و در برخی حوزه‌ها به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم. تحقق این هدف مستلزم تدوین و تکمیل اسناد پشتیبان است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به پیگیری تدوین سند گردشگری شهر تهران اظهار کرد: کمبود ظرفیت اقامتی و تخت‌های هتلی از جمله مسائل این حوزه است و پیش‌بینی‌هایی درباره تأمین ۸۵ هزار تخت هتلی مطرح شده است. برای تحقق این هدف، باید سند مطالعاتی و پشتیبان لازم تدوین شود.

وی همچنین به اقدام این معاونت در زمینه تصویب سند راهبردی فضاهای زیرسطحی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ایجاد شرکت توسعه فضاهای زیرسطحی را مطرح کرده‌ایم تا این مجموعه بتواند در حوزه سیاست‌گذاری و هدایت توسعه فضاهای زیرسطحی نقش‌آفرینی کند.

تأکید بر پشتوانه علمی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی

آبادیان با تأکید بر ضرورت همراهی بخش‌های مختلف مدیریت شهری در پیشبرد رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) گفت: لازم است در این زمینه وفاق و همکاری شکل بگیرد تا این تصور ایجاد نشود که رویکرد شهرسازی صرفاً بر افزایش تراکم متمرکز است. از این رو، انتظار داریم مرکز مطالعات در زمینه تدوین مطالعات پشتیبان و علمی از معاونت شهرسازی حمایت کند.

وی افزود: برای نمونه، اگر پیشنهادی درباره اختصاص بودجه به موضوعاتی مانند ساختمان سبز مطرح شود، بهتر است این پیشنهاد ابتدا در مرکز مطالعات بررسی و ارزیابی شود.

تأکید مرکز مطالعات بر تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی

علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه آبادیان به‌عنوان رئیس کمیته پژوهشی معماری و شهرسازی این مرکز بر اساس نظام‌نامه مربوطه، اظهار کرد: پیشنهادهای جدید مطرح‌شده در این جلسه می‌توانند در کمیته بررسی شده و در دستور کار قرار گیرند.

وی با اشاره به سهم بودجه پژوهشی در اسناد و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گفت: در برخی چارچوب‌های سیاستی، نسبت چهاردرصدی بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی مطرح شده است؛ با این حال، سهم پژوهش در بودجه شهرداری تهران به‌مراتب کمتر است و این مسئله فعالیت‌های پژوهشی را با محدودیت مواجه می‌کند.

قائم شریعتی، معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نیز با تأکید بر اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای گفت: مرکز مطالعات شهرداری تهران از معدود مجموعه‌هایی است که ظرفیت انجام چنین مطالعاتی را در ساختار مدیریت شهری دارد؛ این ظرفیت به‌ویژه در حوزه معماری و شهرسازی اهمیت دارد. همچنین گروه آینده‌پژوهی در زیرگروه حکمرانی شهرسازی می‌تواند در پیشبرد این مطالعات نقش‌آفرینی کند.

وی یکی از چالش‌های جدی این حوزه را نحوه استفاده از نتایج پژوهش‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا دانست و افزود: همراهی مدیران می‌تواند به کاربردی شدن نتایج پژوهش‌ها کمک کند.

شریعتی برگزاری جلسات با هدف بررسی نحوه به‌کارگیری نتایج مطالعات را ضروری دانست و پیشنهاد کرد مشارکت بودجه‌ای میان مرکز مطالعات و معاونت شهرسازی و معماری در پروژه‌های کلان شکل بگیرد.