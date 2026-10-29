برنامه تمرکززدایی از تهران و البرز با ۲۱ حکم اجرایی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، احسان بابایی، رئیس گروه مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به تصویب برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز گفت: این برنامه با هدف توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از توسعه شهری فراتر از ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه برنامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به هیئت دولت ارائه و در این هیئت تصویب شده است، افزود: این برنامه در مجموع ۲۴ بند دارد که ۲۱ حکم مشخص را دربر می‌گیرد و موضوعاتی از جمله حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری را پوشش می‌دهد.

بابایی تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران و سایر کلان‌شهرها را از چالش‌های برنامه‌ریزی شهری دانست و اظهار کرد: مسائل مرتبط با انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، کیفیت زندگی، زلزله و فرونشست زمین، ضرورت توجه به ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی تهران و مناطق پیرامونی آن را افزایش داده است.

کنترل بارگذاری جمعیت و تغییر کاربری اراضی

رئیس گروه مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای وزارت راه و شهرسازی با اشاره به محورهای برنامه مصوب دولت گفت: در این برنامه، ضوابطی برای کنترل تغییر کاربری اراضی، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت تعیین‌شده در طرح‌های جامع شهری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هدف این برنامه، جلوگیری مطلق از تأمین زمین مورد نیاز شهرها نیست، بلکه نیازهای ناشی از مهاجرت، رشد طبیعی جمعیت و توسعه فعالیت‌ها باید از ابتدا در فرآیند تهیه و بازنگری طرح‌های جامع شهری پیش‌بینی شود.

بابایی ادامه داد: در همین چارچوب، جلوگیری از تغییرات موردی در کمیسیون ماده ۵ که موجب افزایش بارگذاری فراتر از ظرفیت مصوب طرح‌های جامع می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است تا توسعه شهری بر مبنای ظرفیت‌های واقعی هر منطقه انجام شود.

تهیه فهرست صنایع قابل انتقال از تهران و البرز

وی ساماندهی استقرار صنایع را از دیگر محورهای برنامه اقدام دولت عنوان کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است فهرست صنایع آلاینده و فاقد مزیت قابل انتقال از استان‌های تهران و البرز را تهیه کند تا پس از طی مراحل مربوط، برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شود.

رئیس گروه مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: این برنامه به معنای انتقال همه صنایع از تهران نیست، بلکه هدف، شناسایی فعالیت‌هایی است که ضرورت استقرار آنها در این محدوده‌ها وجود ندارد. در مقابل، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، صنایع پاک، فناوری‌های پیشرفته و خدمات برتر متناسب با کارکردهای کلان‌شهری مورد توجه قرار دارد.

الزامات مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها

بابایی مدیریت مصرف آب و انرژی را از دیگر محورهای برنامه برشمرد و اظهار کرد: رعایت الزامات مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۳ مقررات ملی ساختمان در فرآیند صدور پایان کار ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی توسعه زیرساخت‌های خدمات منطقه‌ای و ارتقای شبکه و ظرفیت حمل‌ونقل عمومی در مجموعه شهری تهران و البرز را از دیگر موضوعات این برنامه دانست و افزود: تمرکززدایی علاوه بر ساماندهی فعالیت‌ها، مستلزم توسعه زیرساخت‌های جابه‌جایی جمعیت، دسترسی به خدمات و ارتباط میان شهرها و سکونتگاه‌های پیرامونی است.

رئیس گروه مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای وزارت راه و شهرسازی، اصلاح نظام حکمرانی شهری، تأمین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش آگاهی عمومی را از دیگر محورهای برنامه اقدام دولت عنوان کرد.

بابایی هدف این برنامه را ایجاد تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت، جلوگیری از توسعه نامتوازن شهری و استفاده متناسب از ظرفیت‌های سرزمینی اعلام کرد.