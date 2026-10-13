به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، در یادداشتی به بررسی نقش توسعه حمل‌ونقل عمومی در رونق گردشگری شهرری پرداخت و با اشاره به پیشینه تاریخی و مذهبی این شهر، دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری را از عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت تجربه زائران و گردشگران دانست.

آبادیان با اشاره به پیشینه تمدنی ری و وجود آثاری از دوره‌های پیش از اسلام و دوره اسلامی، حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و مجموعه‌های مذهبی و آرامگاهی، این شهر را دارای هویتی متمایز در حوزه گردشگری فرهنگی و مذهبی دانست.

به گفته وی، طرح جامع تهران نیز با معرفی ری به‌عنوان «مرکز شهری تاریخی ـ مذهبی»، جایگاهی فراتر از یک محدوده مسکونی در جنوب پایتخت برای آن در نظر گرفته است؛ جایگاهی که تقویت گردشگری آن می‌تواند به توسعه متوازن تهران و توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی جنوب شهر کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در ادامه تأکید کرد که برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و معنوی به‌تنهایی برای رونق گردشگری کافی نیست و زمان، هزینه و دشواری دسترسی نیز بر تصمیم مردم برای سفر و کیفیت تجربه آنان تأثیر می‌گذارد.

توسعه مترو و تسهیل دسترسی به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

آبادیان توسعه حمل‌ونقل عمومی منظم و قابل اتکا را عاملی برای افزایش دسترسی شهروندان و گردشگران به مقاصد تاریخی و مذهبی ری دانست و اظهار کرد که پیوستگی خدمات حمل‌ونقل و سهولت رفت‌وآمد میان جاذبه‌های گردشگری می‌تواند به افزایش ظرفیت گردشگری این منطقه و ارتقای کیفیت تجربه زیارت و بازدید کمک کند.

وی با اشاره به توسعه جنوبی خط ۶ مترو و آماده‌سازی ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم(ع) که به گفته او در آستانه افتتاح قرار دارد، این پروژه را در تسهیل دسترسی به محدوده حرم و هسته تاریخی شهر مؤثر دانست.

به گفته آبادیان، توسعه پیش‌بینی‌شده خط ۱۱ مترو نیز می‌تواند در بلندمدت ظرفیت اتصال بهتر ری به غرب و جنوب‌غرب تهران را فراهم کند.

نقش حمل‌ونقل عمومی در مراسم آیینی

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به مراسمی مانند پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بر اهمیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در تسهیل حضور مردم در این رویدادها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خدمات مترو و اتوبوس می‌تواند رفت‌وآمد به مسیر مراسم و بازگشت پس از آن را آسان‌تر کند، افزود: این خدمات برای افرادی که توان پیمودن تمام مسیر را ندارند نیز امکان مشارکت بیشتری فراهم می‌کند.

آبادیان همچنین با اشاره به تجربه ارائه خدمات ویژه مترو در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، اطمینان از امکان بازگشت زائران، به‌ویژه سالمندان و خانواده‌های همراه کودک، را بخشی از کیفیت میزبانی شهر از زائران دانست.

توسعه فضاهای انسان‌محور در اطراف جاذبه‌های گردشگری

آبادیان در بخش دیگری از یادداشت خود، گردشگری مذهبی و آیینی ری را با خاطره، تعلق‌خاطر و زندگی جمعی مردم مرتبط دانست و بر ضرورت همراهی توسعه شبکه حمل‌ونقل با خدمات منظم، ساعات فعالیت متناسب با مراسم و رفت‌وآمد ایمن میان ایستگاه‌ها و فضاهای زیارتی تأکید کرد.

وی همچنین توسعه حمل‌ونقل همگانی را فرصتی برای کاهش نیاز به اختصاص فضای بیشتر پیرامون آثار تاریخی به تردد و توقف خودروها و گسترش فضاهای مناسب پیاده‌روی، مکث و حضور جمعی عنوان کرد.

به اعتقاد معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، توسعه حمل‌ونقل عمومی در کنار حفاظت از میراث تاریخی و مشارکت مردم می‌تواند دسترسی عمومی به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی ری را افزایش دهد و زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان و گردشگران از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.