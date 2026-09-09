به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نشست هم‌افزایی شهرسازی و حمل‌ونقل برای بازآفرینی پایانه‌های تهران با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، میترا کریمی مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهر تهران، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران، صفا صبوری دیلمی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، حمید رضا رنجبر مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل، طاهری معاون مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان دو معاونت برگزار شد.

در این نشست، ضرورت هماهنگی میان حوزه‌های شهرسازی و حمل‌ونقل و ترافیک برای بازآفرینی پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء کیفیت فضاهای شهری پیرامون آنها و پیش‌بینی خدمات مکمل حمل‌ونقل مورد تأکید و جزئیات طرح بازآفرینی پایانه کاوه پس از برگزاری مسابقه معماری و انتخاب طرح برتر مورد بررسی قرار گرفت.

نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دو معاونت در اجرای طرح‌های مشترک گفت: مجموعه‌ای از اسناد و طرح‌های مشترک با معاونت حمل‌ونقل در حال تهیه است که پیشبرد آنها نیازمند تعامل، همفکری و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی هر دو حوزه است.

وی با اشاره به تغییر نیازهای شهر و ضرورت توسعه حمل‌ونقل پاک ادامه داد: برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی یکی از نیازهای امروز تهران است و در همین راستا باید عرصه‌ها و اراضی مرتبط با زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز متناسب با این رویکرد تجهیز و بازآفرینی شوند.

آبادیان افزود: دارایی‌ها و زیرساخت‌هایی که در اختیار حوزه حمل‌ونقل قرار دارد، می‌تواند به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار گیرد و لازم است طرح‌های مرتبط با این فضاها با مشارکت و مشورت دو حوزه شهرسازی و حمل‌ونقل تهیه و اجرا شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل را از دیگر محورهای همکاری دو معاونت عنوان کرد و گفت: طرح توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل به همراه شرح خدمات آن در سطوح یک و دو به تصویب رسیده و لازم است در سطح سه به نظام‌نامه فنی تبدیل و برای تصویب ارائه شود.

وی با اشاره به سند حمل‌ونقل تهران و حومه نیز اظهار کرد: این سند با همکاری راه‌آهن، مترو و معاونت حمل‌ونقل در حال تدوین است و در این چارچوب، برخی ایستگاه های نیز از منظر معماری و عناصر شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند تا پیوند میان شبکه حمل‌ونقل و ساختار شهری تقویت شود.

آبادیان درباره طرح بازآفرینی پایانه کاوه نیز گفت: برای این پایانه مسابقه معماری برگزار و پس از بررسی طرح‌های ارائه‌شده، طرح برتر انتخاب شده است. با این حال، برای تکمیل جزئیات فنی طرح، استفاده از ظرفیت و نظرات تخصصی معاونت حمل‌ونقل و سازمان اتوبوسرانی ضروری است.

وی افزود: این پایانه‌ها باید علاوه بر کارکرد اصلی حمل‌ونقل، امکان ارائه خدمات مکمل را نیز داشته باشند و بخشی از این خدمات می‌تواند در فضاهای زیرسطحی پیش‌بینی شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تأکید کرد: هدف این است که بازآفرینی پایانه‌ها صرفا به ارتقاء عملکرد حمل‌ونقلی محدود نشود، بلکه این فضاها بتوانند به عرصه‌هایی با کیفیت شهری بالاتر و برخوردار از خدمات مکمل تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیشبرد این طرح‌ها نیازمند تعامل و هم‌افزایی دو حوزه است تا طرح‌ها با هماهنگی کامل به مرحله اجرا برسند و آثار ارزشمندی برای شهر و شهروندان ایجاد کنند.

در ادامه، طرح بازآفرینی پایانه کاوه تشریح و جزئیات معماری و اجرایی آن ارائه شد و مدیران و کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را برای ارتقاء قابلیت اجرایی طرح مطرح کردند.

در پایان این نشست مقرر شد مشاور طرح بازآفرینی پایانه کاوه با همکاری مشاور حوزه حمل‌ونقل، نسبت به تدوین ضوابط و تیپ‌بندی مناسب برای اجرای طرح اقدام کند تا پس از جمع‌بندی ملاحظات تخصصی، مراحل تصویب و اجرای آن دنبال شود.