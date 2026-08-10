آغاز ساخت مدارس جدید در تهران با رویکرد ارتقای کیفیت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه هماندیشی با معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه تهران، با تشریح برنامههای شهرداری برای ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی، اظهار کرد: مقرر شده است عملیات ساخت ۸ مدرسه با حضور شهردار تهران و رئیسجمهور آغاز شود.
وی افزود: مطالعات احداث این مدارس در منطقه ۱۷ و چند منطقه دیگر در جنوب تهران در حال انجام است و تلاش میشود این مراکز آموزشی علاوه بر برخورداری از معماری شاخص، به امکانات مدرن و استانداردهای روز مجهز شوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری در حوزه آموزش صرفا افزایش سرانههای آموزشی نیست، گفت: هدف این است که در کنار توسعه کمی، کیفیت فضاهای آموزشی و خدمات ارائه شده در مدارس نیز ارتقاء پیدا کند.
تبدیل مدارس موجود به مجتمعهای آموزشی
آبادیان در ادامه از برنامه بلند مدت شهرداری برای تبدیل برخی مدارس موجود به مجتمعهای آموزشی خبر داد و گفت: بسیاری از مدارس تهران از اراضی مناسبی برخوردارند، اما ظرفیت این اراضی از نظر نحوه بهرهبرداری و کاربری به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. در این زمینه، استفاده از ظرفیت مولدسازی اراضی و املاک میتواند به تامین مالی پروژهها کمک کند و بخشی از ظرفیتهای موجود را وارد چرخه تامین مالی و توسعه فضاهای آموزشی کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تدوین نظامنامه طراحی مدارس اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تلاش شده است متناسب با نیازهای امروز شهر، الگوی جدیدی برای طراحی مدارس تدوین شود تا این مراکز بتوانند در سطوح بالاتر، خدمات آموزشی و رفاهی ارائه کنند.
آبادیان ادامه داد: رئیسجمهور و شهردار تهران نیز در این زمینه گفتوگوهایی داشتهاند و قرار است این مدل در آینده به سایر مناطق تعمیم پیدا کند تا شهرداران مناطق بتوانند بر اساس نظامنامه مربوطه، نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
اجرای پایلوت توسعه فضای زیرسطحی در تهران
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه فضاهای زیرسطحی تهران اشاره کرد و گفت: جمعبندیهای لازم در این زمینه انجام شده و موضوع در کمیسیونهای زیرمجموعه شورایعالی شهرسازی نیز در حال پیگیری است و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. اکنون در حال برگزاری مسابقهای برای استفاده از ظرفیتهای زیرسطحی در محدوده میدان هفتتیر تا ولیعصر هستیم.
آبادیان تاکید کرد: مطالعات این طرح باید با مشارکت مجموعههای مرتبط انجام شود تا در نهایت سندی با افق مشخص برای توسعه فضاهای زیرسطحی تهران تدوین و بخشی از نیازهای محلی از این طریق تأمین شود.
حرکت تهران به سمت توسعه حملونقلمحور
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین درباره توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی (TOD) گفت: هفته گذشته مصوبه کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اخذ شد و اکنون تدوین راهبردها و رویکردها و همچنین تعریف ایستگاهها در دستور کار قرار دارد و پس از آن باید وارد مرحله ضابطهنویسی شویم.
وی با تأکید بر نقش مناطق در اجرای سیاستهای TOD اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از تهران تحت تأثیر این ضوابط قرار خواهد گرفت و مناطق باید در اجرای آن نقش جدی داشته باشند.
آبادیان با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در زمینه توسعه حملونقل عمومیمحور گفت: در بسیاری از این کشورها، حملونقل انبوهبر به عنوان بخشی از ساختار فضای شهری مورد توجه قرار گرفته است. این اتفاق باید پیش از این در تهران رخ میداد، اما اکنون تلاش میکنیم این عقبماندگی را جبران کنیم.
وی افزود: امروز رویکرد توسعه حملونقل انبوهبر به عنوان یک اصل در شورای اسلامی شهر تهران و شورایعالی شهرسازی پذیرفته شده است و تلاش داریم با تشریک مساعی، این رویکرد را در بازنگری طرح جامع تهران نیز لحاظ کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: توسعه حملونقلمحور باید در مقیاس طراحی شهری نیز مورد توجه قرار گیرد تا متناسب با نیازهای حملونقلی و فضاهای ترافیکی، مبلمان و فضاهای شهری مناسب طراحی و تولید شود.
آبادیان در پایان گفت: هدف این است که در نهایت، یک سند یکپارچه میان طرح جامع، طرح تفصیلی و طراحی شهری شکل بگیرد تا سیاستهای توسعه شهری، حملونقل عمومی و طراحی فضاهای شهری در یک چارچوب هماهنگ دنبال شود.
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