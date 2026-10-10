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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

سهم ناچیز تولید فارس از منابع بانکی

سهم ناچیز تولید فارس از منابع بانکی

شیراز- مدیرکل صمت فارس با انتقاد از وضعیت تأمین مالی صنایع گفت: این استان سال گذشته از نظر نسبت مصارف به منابع بانکی در رتبه ۳۱ کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی گفت: وضعیت استان فارس از نظر نسبت مصارف به منابع بانکی مطلوب نیست و این استان سال گذشته در این شاخص رتبه ۳۱ کشور را کسب کرد.

وی افزود: این وضعیت ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی و توجه بیشتر به نیازهای مالی بخش تولید استان را نشان می‌دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه سهم واحدهای تولیدی و صنعتی از تسهیلات بانکی متناسب با نیازهای این بخش نیست، ادامه داد: تداوم این شرایط می‌تواند تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی را با محدودیت مواجه کند.

ضرورت اصلاح رویکرد بانک‌ها در تأمین مالی تولید

مدیرکل صمت فارس با تأکید بر ضرورت توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طراحی خدمات بانکی متناسب با شرایط واحدهای کوچک و متوسط، به‌ویژه در زمینه تأمین سرمایه در گردش، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و ارتقای توان رقابت‌پذیری صنایع استان کمک کند.

مجرب با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر میان نظام بانکی و بخش خصوصی تصریح کرد: هم‌افزایی بانک‌ها و فعالان اقتصادی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل می‌کند و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌راستایی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با اولویت‌های بخش تولید و تجارت، از الزامات تخصیص بهینه منابع مالی و تحقق توسعه اقتصادی پایدار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس تأکید کرد: تقویت ارتباط مستمر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی و شناسایی دقیق نیازهای مالی بنگاه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر و بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.

کد مطلب 6973379

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