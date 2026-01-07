مجرب: تعامل مستمر با بخش خصوصی محور توسعه صنعت فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل صنعت و معدن فارس با تأکید بر نقش حیاتی تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از تشکل‌های مؤثر بخش خصوصی، نقش مهمی در انتقال مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی دارد و معتقدیم بدون بهره‌گیری از دیدگاه‌های میدانی تولیدکنندگان، امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و پایدار وجود ندارد.

وی ادامه داد: حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع پیش‌روی صنعتگران و معدن‌کاران، از محورهای اصلی برنامه‌های اداره‌کل صمت استان است و این مهم از مسیر تعامل مستمر با تشکل‌های تخصصی دنبال می‌شود.

مدیرکل صمت فارس در ادامه با تأکید بر آمادگی برای واگذاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی در چارچوب ضوابط قانونی گفت: رویکرد جدید این اداره‌کل، تمرکز بر حل مسائل واقعی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش شفافیت در فرآیندها و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی است. بر این باوریم که با تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، می‌توان ظرفیت‌های موجود استان را به‌صورت مؤثر در مسیر توسعه صنعتی به کار گرفت.