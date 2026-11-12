به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فروش اقساطی کالا گفت: فروش اقساطی در صورت رعایت مقررات می‌تواند به تسهیل خرید و تأمین مالی مصرف‌کنندگان کمک کند؛ ازاین‌رو، فروشندگان موظف‌اند قیمت نقدی و اقساطی کالا و شرایط بازپرداخت را به‌صورت شفاف به مشتریان اعلام و در فاکتور درج کنند.

وی افزود: دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر ضوابط قانونی در معاملات اقساطی مجاز نیست و واحدهای صنفی باید در تعیین قیمت نهایی کالا، محاسبه سود و دریافت اقساط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط را رعایت کنند.

مجرب با تأکید بر لزوم شفافیت در معاملات اقساطی بیان کرد: شرایط فروش، میزان سود و نحوه بازپرداخت اقساط باید به‌روشنی به اطلاع خریداران برسد تا از بروز ابهام، سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

تشکیل پرونده برای متخلفان فروش اقساطی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه گفت: کارشناسان بازرسی معاونت بازرسی و نظارت این اداره‌کل از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۴ پرونده تخلف در زمینه فروش اقساطی کالا به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال تشکیل داده‌اند.

وی اضافه کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده و روند پیگیری آن‌ها ادامه دارد.

اعلام تخلفات فروش اقساطی به سامانه ۱۲۴

مجرب از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند اعلام نکردن شفاف قیمت نقدی و اقساطی، دریافت سود یا مبالغ غیرمجاز و درج نکردن شرایط بازپرداخت در فاکتور، شکایت خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۲۴ یا تماس تلفنی با شماره ۱۲۴ ثبت کنند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی از سوی بازرسان و مراجع نظارتی بررسی و پیگیری خواهد شد.