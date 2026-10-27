به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب عصر سه‌شنبه در نشست با سفیر آفریقای جنوبی در ایران، ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی فارس را تشریح کرد و خواستار بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو طرف شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های فارس در حوزه‌های معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، برق، الکترونیک، مخابرات، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی با آفریقای جنوبی دانست.

مدیرکل صمت فارس، ایجاد مرکز لجستیک واردات و صادرات در استان را از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسهیل مبادلات تجاری عنوان کرد و افزود: چنین مرکزی می‌تواند به تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی، پشتیبانی از تجارت و بهبود روند تبادل کالا میان دو کشور کمک کند.

مجرب همچنین بر ظرفیت‌های همکاری در زمینه انتقال فناوری تأکید کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از تجربیات فنی و فناوری‌های آفریقای جنوبی در فارس و استفاده از توان مهندسی و صنعتی فعالان استان در بازار این کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه توسعه همکاری‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است، شناسایی نیازهای بازار، یافتن شرکای تجاری و تدوین سازوکارهای اجرایی را از الزامات تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملی برشمرد.