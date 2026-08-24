به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» گفت: بهرهبرداری از این طرحها جلوهای از تداوم مسیر خدمترسانی، سازندگی و حمایت از تولید در استان فارس است.
وی افزود: اجرای این طرحها گامی مهم در توسعه زیرساختهای صنعتی، تقویت تولید، تکمیل زنجیرههای ارزش و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار میرود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: این طرحها در شهرستانهای شیراز، مرودشت، جهرم، بختگان، سروستان، لارستان، آباده، مهر، خرمبید، داراب و سپیدان به بهرهبرداری رسیدهاند.
مجرب با بیان اینکه پراکندگی طرحهای صنعتی و معدنی در شهرستانهای مختلف نشاندهنده حرکت فارس در مسیر توسعه متوازن است، گفت: فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها میتواند زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال را در مناطق مختلف استان فراهم کند.
وی با اشاره به تنوع حوزه فعالیت طرحهای افتتاحشده در هفته دولت عنوان کرد: صنایع لبنی، صنایع معدنی، تولید انواع دیگ بخار، کاشی و سرامیک، انواع رزین، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، پلیاتیلن، گچ سفیدکاری، سنگهای تزئینی و نما و مخازن فلزی تحت فشار از جمله بخشهای فعالیت این واحدهاست.
مدیرکل صمت فارس با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده در این طرحها بیان کرد: سرمایهگذاری ۱۰.۷ همتی در کنار ایجاد یک هزار و ۹۹۸ فرصت شغلی مستقیم، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینهساز رشد ارزش افزوده، تقویت زنجیره تأمین و رونق اقتصادی در شهرستانهای مختلف استان خواهد بود.
مجرب تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاران و تکمیل زنجیرههای تولید را از اولویتهای صنعت، معدن و تجارت فارس دانست و گفت: تلاش میکنیم مسیر سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی، شفافتر، کوتاهتر و قابل پیشبینیتر شود.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف اقتصادی استان افزود: تحقق شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» در حوزه تولید و اقتصاد، نیازمند استمرار همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس خاطرنشان کرد: صنعت، معدن و تجارت فارس حمایت از سرمایهگذاری و تقویت تولید را با جدیت دنبال میکند و ظرفیتهای استان در حوزه صنعت، معدن، انرژی و صنایع تبدیلی و فرآوری میتواند به فرصتهای پایدار برای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود.
نظر شما