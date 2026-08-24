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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۰

بهره‌برداری از ۲۷ طرح صنعتی و معدنی فارس در هفته دولت

بهره‌برداری از ۲۷ طرح صنعتی و معدنی فارس در هفته دولت

شیراز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از بهره‌برداری ۲۷ طرح صنعتی و معدنی همزمان با هفته دولت خبر داد وگفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۱۰ همتی در ۱۱ شهرستان استان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها جلوه‌ای از تداوم مسیر خدمت‌رسانی، سازندگی و حمایت از تولید در استان فارس است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، تقویت تولید، تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: این طرح‌ها در شهرستان‌های شیراز، مرودشت، جهرم، بختگان، سروستان، لارستان، آباده، مهر، خرم‌بید، داراب و سپیدان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مجرب با بیان اینکه پراکندگی طرح‌های صنعتی و معدنی در شهرستان‌های مختلف نشان‌دهنده حرکت فارس در مسیر توسعه متوازن است، گفت: فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها می‌تواند زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال را در مناطق مختلف استان فراهم کند.

وی با اشاره به تنوع حوزه فعالیت طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت عنوان کرد: صنایع لبنی، صنایع معدنی، تولید انواع دیگ بخار، کاشی و سرامیک، انواع رزین، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، پلی‌اتیلن، گچ سفیدکاری، سنگ‌های تزئینی و نما و مخازن فلزی تحت فشار از جمله بخش‌های فعالیت این واحدهاست.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها بیان کرد: سرمایه‌گذاری ۱۰.۷ همتی در کنار ایجاد یک هزار و ۹۹۸ فرصت شغلی مستقیم، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه‌ساز رشد ارزش افزوده، تقویت زنجیره تأمین و رونق اقتصادی در شهرستان‌های مختلف استان خواهد بود.

مجرب تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و تکمیل زنجیره‌های تولید را از اولویت‌های صنعت، معدن و تجارت فارس دانست و گفت: تلاش می‌کنیم مسیر سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی، شفاف‌تر، کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف اقتصادی استان افزود: تحقق شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» در حوزه تولید و اقتصاد، نیازمند استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس خاطرنشان کرد: صنعت، معدن و تجارت فارس حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت تولید را با جدیت دنبال می‌کند و ظرفیت‌های استان در حوزه صنعت، معدن، انرژی و صنایع تبدیلی و فرآوری می‌تواند به فرصت‌های پایدار برای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود.

کد مطلب 6925620

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