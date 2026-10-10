کشف گوشت شکار غیرمجاز در مهدیشهر؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مهدیشهر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ انقلاب شهرستان مهدیشهر در جریان اقدامات انتظامی و با تکیه بر تلاش و اشراف اطلاعاتی، فردی را شناسایی کردند که در منزل مسکونی خود اقدام به نگهداری لاشه گوشت شکار کرده بود.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل و انجام هماهنگی‌های قانونی لازم، بازرسی از منزل مورد نظر را در دستور کار قرار دادند که در جریان این بازرسی، لاشه گوشت شکار غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر ادامه داد: در پی کشف این مورد، فرد مورد نظر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.

حسینی با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات مرتبط با شکار غیرمجاز بیان کرد: نگهداری و جابه‌جایی غیرقانونی محصولات حاصل از شکار، از جمله مواردی است که در صورت احراز تخلف، از سوی مراجع مسئول مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این متهم پس از تکمیل مراحل اولیه تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

فرمانده انتظامی مهدیشهر تأکید کرد: پلیس در برخورد با قاچاق و شکار غیرمجاز حیوانات، با رعایت ضوابط قانونی اقدام می‌کند و پیگیری این‌گونه موارد را در راستای اجرای قانون دنبال خواهد کرد.