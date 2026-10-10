  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

کشف گوشت شکار غیرمجاز در مهدیشهر؛ یک متهم دستگیر شد

کشف گوشت شکار غیرمجاز در مهدیشهر؛ یک متهم دستگیر شد

مهدیشهر- فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر از کشف لاشه گوشت شکار غیرمجاز در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد و گفت: متهم پرونده دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مهدیشهر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ انقلاب شهرستان مهدیشهر در جریان اقدامات انتظامی و با تکیه بر تلاش و اشراف اطلاعاتی، فردی را شناسایی کردند که در منزل مسکونی خود اقدام به نگهداری لاشه گوشت شکار کرده بود.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل و انجام هماهنگی‌های قانونی لازم، بازرسی از منزل مورد نظر را در دستور کار قرار دادند که در جریان این بازرسی، لاشه گوشت شکار غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر ادامه داد: در پی کشف این مورد، فرد مورد نظر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.

حسینی با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات مرتبط با شکار غیرمجاز بیان کرد: نگهداری و جابه‌جایی غیرقانونی محصولات حاصل از شکار، از جمله مواردی است که در صورت احراز تخلف، از سوی مراجع مسئول مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این متهم پس از تکمیل مراحل اولیه تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

فرمانده انتظامی مهدیشهر تأکید کرد: پلیس در برخورد با قاچاق و شکار غیرمجاز حیوانات، با رعایت ضوابط قانونی اقدام می‌کند و پیگیری این‌گونه موارد را در راستای اجرای قانون دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6973555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها