لاشه یک راس قوچ وحشی از شکارچیان متخلف در مهدیشهر کشف شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح کشف لاشه شکار یک راس قوچ وحشی از متخلفان سابقه دار در مهدیشهر، اظهار داشت: محیط بانان منطقه صیدوا در حین دوربین کشی، سه نفر متخلف، كه یکی از آنان مسلح به اسلحه شکاری بوده را مشاهده کردند که موفق به شناسایی کامل دو نفراز متخلفان سابقه دار می شوند و به دلیل آنکه یکی از این متخلفان از دامداران آن منطقه بوده است ماموران برای کشف لاشه شکار و بررسی بیشتر به محل آغل وی عزیمت کردند.

وی همچنین افزود: با حضور ماموران در محل متخلف مذکور که خود را آماده رویارویی احتمالی ماموران کرده بود سعی در مبرا کردن خود از شکار و صید غیرمجاز می کند که با سماجت ماموران مبنی بر بازدید کل آغل ها و جستجوی ماموران قوت می گیرد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر یا بیان اینکه بالاخره در بررسی از آغل دام که در ۵۰۰ متری محل اسکان متخلف شمار بوده است، یک خورجین پلاستیکی، حاوی مقداری گوشت و جگر خون آلود که متعلق به یک راس قوچ وحشی بود را کشف و ضبط شد.

زارع اضافه کرد: افراد مذکور از متخلفان سرسخت و سابقه دار شکار و صید در استان سمنان بوده که در سنوات گذشته به جرایمی شامل شروع به شکار و شکار غیر مجاز یک راس قوچ وحشی در سال ۷۶ و نیز تغییر غیرمجاز کالیبر و لوله یک قبضه اسلحه گلوله زنی در سال ۹۰ دستگیر و محکوم شده بودند.

وی تصریح کرد: لذا متخلفان به اتهام شكار غيرمجاز یک راس قوچ وحشی (حمایت شده) در فصل ممنوعه و شکار در منطقه حفاظت شده و حمل لاشه شکار برابر بند ج ماده ۱۰ و بند الف ماده ۱۱و الف و ب ماده ۱۲ و ماده ۱۴ قانون شكار و صيد و به دليل سابقه دار بودن برابر ماده ۱۶ قانون تشديد مجازات، تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر همچنین از برپایی چادر حفاظتی در منطقه حفاظت شده پرور توسط مأموران اجرایی این اداره در راستای حفاظت بهتر و حمایت از حیات وحش خبر داد و گفت: جلوگیری از ورود دام های اهلی و شکارچیان غیرمجاز و نیز اقدام سریع در برخورد با تخلفات احتمالی صورت گرفته در این مناطق، از دیگر اهداف اقدام به برپایی چادر و ایستگاه های ایست و بازرسی در این حوزه استحفاظی بوده است.

زارع ادامه داد: ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر در شیفت های کاری خود، به صورت شبانه روزی در این چادرها مستقر شده و انجام وظیفه می کنند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش شبانه روزی محیط بانان، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به برپایی این چادرها در قسمت های مختلف این مناطق، انشالله شاهد کاهش چشمگیر تخلفات احتمالی زیست محیطی در این شهرستان باشیم.