برخورد قاطع با شکارچی غیرمجاز در باشت؛ کشف گوشت کل وحشی و سلاح غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب اظهار کرد: در پی گزارش نیروهای محیط زیست مبنی بر نگهداری لاشه و گوشت شکار در منزل شخصی در منطقه حفاظتشده خامین، روستای فتح شهرستان باشت، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری نیروی انتظامی پاسگاه آبدهگاه، مأموران با اخذ حکم قضائی وارد منزل متهم شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در بازرسی انجامشده، مقداری گوشت کل وحشی به همراه یک قبضه سلاح ساچمهزنی بدون مجوز کشف و ضبط و متهم به کلانتری منتقل شد.
دیانتینسب ادامه داد: در این رابطه پرونده تخلف تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، این اقدام را نشاندهنده عزم جدی در برخورد با شکار غیرمجاز دانست و گفت: مناطق حفاظتشده خط قرمز محیط زیست هستند و هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت حفاظت از گونههای حیاتوحش افزود: شکار کل وحشی بهعنوان یکی از گونههای ارزشمند، خسارت جدی به اکوسیستم وارد میکند و برخورد قاطع با متخلفان، در راستای صیانت از حقوق نسلهای آینده است.
وی در پایان از مردم خواست هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید یا نگهداری سلاح و گوشت غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست گزارش دهند و تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت عمومی امکانپذیر نیست.
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