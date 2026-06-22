مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و پرونده شکار در مهدیشهر خبر داد و افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با همکاری عوامل نیروی انتظامی کلانتری ۱۳ سمنان و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر موفق شدند در جریان یک عملیات مشترک، متخلفان شکار غیرمجاز را شناسایی کنند.

وی به کشف لاشه یک رأس قوچ وحشی اشاره داشت و با اشاره به جزئیات این خبر افزود: در بازرسی انجام شده، دو قبضه اسلحه گلوله‌زنی نیز از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تنظیم صورتجلسه، پرونده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و جلوگیری از تعرض به زیستگاه‌های طبیعی بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر گشت‌های کنترلی و نظارتی خود را در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حساس استان ادامه می‌دهد.

لهردی همچنین از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا سامانه‌های ارتباطی این سازمان اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با شکارچیان و متخلفان حوزه محیط زیست با جدیت در دستور کار قرار دارد و برابر قوانین و مقررات با هرگونه اقدام غیرقانونی علیه حیات وحش مقابله خواهد شد.