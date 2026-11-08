به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر یکشنبه در انجام ماموریت پلیسی در مهدیشهر اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر تحرکات افراد مرتبط با نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح، مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، محل نگهداری سلاح‌های غیرمجاز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این محل، دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به دستگیری دو متخلف در این رابطه خاطر نشان کرد: برخورد با افرادی که از طریق نگهداری و حمل غیرقانونی سلاح، نظم و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.