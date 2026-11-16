به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی‌ ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ درجزین حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.

وی با تاکید بر اینکه خودرو برای بررسی بیشتر متوقف شد، ادامه داد:مأموران در بازرسی از این خودرو، ۱۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به دستگیری دو متهم در این پرونده بیان کرد : متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

حسینی با تأکید بر ممنوعیت حمل و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی بدون مجوز قانونی و همچنین نگهداری دستگاه‌های فلزیاب فاقد مجوز، خاطرنشان کرد: برخورد با این‌گونه تخلفات و جرائم در دستور کار پلیس قرار دارد.