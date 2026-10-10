خطیبی و چرخه تکراری ناکامی؛ از یک نیمکت به نیمکت دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در سال‌های اخیر حضور در تیم‌ها و باشگاه‌های مختلف فوتبال ایران را تجربه کرده، اما اکثر این تجربه‌ها با ناکامی و پایان همکاری همراه بوده است؛ مسیری که حالا با جدایی او از فجرسپاسی، بار دیگر کارنامه این مربی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. خطیبی که فصل جدید لیگ برتر را با هدایت نماینده شیراز آغاز کرده بود، پس از نتایج ضعیف و شکست سنگین ۶ بر یک مقابل سپاهان، به همکاری خود با این تیم پایان داد تا تجربه‌ای دیگر به فهرست دوره‌های کوتاه‌مدت حضورش در فوتبال ایران اضافه شود.

فجرسپاسی فصل جاری را با امید به تکرار روند مثبت فصل گذشته آغاز کرد، اما نتایج این تیم با انتظارات هواداران فاصله داشت. کسب تنها ۷ امتیاز در هشت هفته ابتدایی و شکست سنگین برابر سپاهان، شرایط را برای کادر فنی دشوار کرد. با این حال بررسی عملکرد خطیبی نباید صرفاً به نتایج فجر محدود شود؛ چرا که او پیش از این نیز در چند باشگاه مسئولیت داشته و عملکردش در این تیم‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از مسیر مربیگری‌اش ارائه کند.

مس رفسنجان؛ تجربه‌ای تلخ

یکی از مهم‌ترین تجربه‌های اخیر خطیبی حضور روی نیمکت مس رفسنجان در فصل گذشته بود. دوره‌ای که با نتایج ضعیف و قرار گرفتن این تیم در انتهای جدول همراه شد. خطیبی در ۱۲ مسابقه لیگ برتر با مس، تنها دو پیروزی به دست آورد، چهار بار به تساوی رسید و ۶ شکست را تجربه کرد. در نهایت نیز پس از ادامه ناکامی‌ها، باشگاه مس تصمیم به پایان همکاری با او گرفت.

این آمار پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چرا مربی‌ای که در یکی از تجربه‌های اخیر خود نتوانست نتایج قابل قبولی به دست آورد، بار دیگر فرصت هدایت یک تیم لیگ برتری را دریافت کرد، اما این فرصت نیز به نتیجه مطلوب نرسید؟ البته شرایط هر باشگاه متفاوت است و بررسی دقیق عملکرد یک مربی باید با در نظر گرفتن امکانات، وضعیت مدیریتی و ترکیب بازیکنان انجام شود؛ با این حال، نتایج نهایی همچنان یکی از اصلی‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد فنی محسوب می‌شوند.

سایپا و پیکان؛ مسئولیت‌های متفاوت، کارنامه‌ای قابل بررسی

خطیبی علاوه بر مربیگری، سابقه فعالیت مدیریتی در فوتبال ایران را نیز دارد. او در سایپا مسئولیت مدیریتی بر عهده داشت و در پیکان نیز در جایگاه مدیر و سرمربی فعالیت کرد. این تجربه‌ها فرصت‌هایی برای نشان دادن توانایی‌های او در حوزه‌های مختلف فوتبال بودند، اما ارزیابی آن‌ها باید بر اساس دستاوردهای مشخص، تصمیم‌های اجرایی و نتایج حاصل از دوره مسئولیت صورت بگیرد.

در فوتبال حرفه‌ای جابه‌جایی میان باشگاه‌ها به‌خودی‌خود نشانه پیشرفت نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان موفقیت در تحقق اهداف، ساختن تیمی باثبات و ایجاد روندی ماندگار است. از همین رو، کارنامه خطیبی نیز باید با چنین معیارهایی بررسی شود؛ به‌ویژه آنکه پایان همکاری با مس رفسنجان و جدایی از فجرسپاسی، بار دیگر توجه‌ها را به نتایج او در سال‌های اخیر جلب کرده است.

تیم امید ایران؛ انتخابی فراتر از نام‌ها

در چنین شرایطی مطرح شدن نام رسول خطیبی به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی هدایت تیم فوتبال امید ایران بحث‌برانگیز است. تیم امید سال‌هاست برای صعود به المپیک با ناکامی مواجه بوده و فوتبال ایران همچنان در انتظار پایان دادن به این طلسم طولانی است. حذف از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ نیز بار دیگر ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی، انتخاب کادر فنی و شیوه آماده‌سازی این تیم را برجسته کرده است.

هدایت تیم امید مسئولیتی مهم و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. سرمربی این تیم باید بتواند بازیکنان مستعد را شناسایی کند، ساختار تاکتیکی مناسبی بسازد، نسل جدید فوتبال ایران را برای رقابت‌های دشوار آماده کند و در نهایت تیمی در اختیار داشته باشد که شانس رقابت برای صعود به المپیک را افزایش دهد. چنین مأموریتی با انتخاب‌های شتاب‌زده یا اتکا به شهرت افراد قابل تحقق نیست.

به همین دلیل، اگر نام خطیبی در میان گزینه‌های هدایت تیم امید مطرح باشد، طبیعی است که نتایج اخیر او در مس رفسنجان، فجرسپاسی و... نیز در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار بگیرد. سابقه حضور در تیم‌های مختلف به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت در یک مسئولیت ملی باشد؛ همان‌طور که ناکامی در یک باشگاه نیز لزوماً تمام توانایی‌های یک مربی را زیر سؤال نمی‌برد. آنچه اهمیت دارد، بررسی جامع کارنامه، کیفیت فنی تیم‌های تحت هدایت و تناسب تجربه مربی با ماموریت پیش‌رو است.

جدایی از فجرسپاسی پس از نتایج ضعیف، در کنار پایان همکاری پیشین با مس رفسنجان، پرسش‌هایی جدی درباره مسیر حرفه‌ای خطیبی ایجاد کرده است. او فرصت‌های متعددی برای فعالیت در فوتبال ایران داشته، اما اکنون باید این سؤال مطرح شود که دستاوردهای این تجربه‌ها تا چه اندازه با انتظارات از یک مربی در سطح لیگ برتر همخوانی دارد.

تیم امید نیز شرایطی ندارد که انتخاب سرمربی آن بدون بررسی دقیق سوابق و نتایج انجام شود. فوتبال ایران برای پایان دادن به ناکامی چنددهه‌ای در مسیر المپیک، بیش از هر چیز به برنامه‌ای روشن، ثبات فنی و انتخابی مبتنی بر شواهد نیاز دارد. مربیانی مانند رسول خطیبی سال‌ها فرصت داشته‌اند توانایی‌های خود را روی نیمکت تیم‌های مختلف به اثبات برسانند، اما حاصل این تجربه‌ها دستاورد قابل‌توجهی نبوده است. آنچه بیش از هر چیز از این همکاری‌ها در ذهن‌ها باقی مانده، خبرهای تکراری با تیترهایی همچون «برکنار شد» و «کنار رفت» است. تکرار چنین تجربه‌هایی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود نتایج نه‌چندان قابل دفاع، همچنان نام این مربیان برای پذیرش مسئولیت‌های مهم مطرح می‌شود؟