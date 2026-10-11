از اخراج بیرانوند تا برکناری دو سرمربی؛ پرسپولیس به یک قدمی صدر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمان طی سه روز برگزار شد و در مهم‌ترین دیدار این هفته، تیم‌های تراکتور و استقلال که دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند، در تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این دیدار در جریان بازی حاشیه خاصی نداشت و مهم‌ترین اتفاق آن، مصدومیت یاسر آسانی، وینگر گلزن استقلال بود؛ مصدومیتی که حضور این بازیکن در دیدار پیش روی آبی‌پوشان مقابل الغرافه قطر را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، حواشی پس از پایان مسابقه ادامه پیدا کرد و علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، صحبت‌هایی را درباره مدیریت باشگاه و آینده خود در پایان فصل مطرح کرد که با واکنش منفی باشگاه تراکتور همراه شد. در پی این اتفاق، بیرانوند تا اطلاع ثانوی از حضور در تمرینات و فعالیت‌های تیم منع شد.

تراکتور و استقلال با این تساوی دو امتیاز مهم را از دست دادند و فرصت را در اختیار رقبای خود قرار دادند تا با کاهش فاصله امتیازی، نیم‌نگاهی به صدر جدول داشته باشند. سعید سحرخیزان برای استقلال و سیدمهدی حسینی برای تراکتور در این مسابقه گلزنی کردند تا امتیازهای این دیدار میان دو تیم تقسیم شود.

تساوی ملوان و آلومینیوم؛ اعتراف قربانی به شایستگی حریف

دو دیدار از هفته هشتم روز پنجشنبه با نتیجه مشابه یک بر یک به پایان رسید. در یکی از این مسابقات، آلومینیوم اراک در خانه میزبان ملوان بندرانزلی بود و با وجود برتری محسوس میهمان، دو تیم به تساوی رضایت دادند.

عرفان شهریاری ابتدا ملوان را پیش انداخت، اما بهرام گودرزی، بازیکنی که به‌صورت قرضی از استقلال در آلومینیوم حضور دارد، گل تساوی تیمش را به ثمر رساند تا این مسابقه با تقسیم امتیازها خاتمه پیدا کند. ملوان با وجود در اختیار داشتن شرایط بهتر در جریان بازی، نتوانست سه امتیاز را به دست آورد و پیروز قربانی و شاگردانش نیز همچنان در کورس رقابت برای حفظ رکورد شکست‌ناپذیری باقی ماندند.

پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری پس از این دیدار به برتری ملوان در جریان مسابقه اذعان کرد و گفت که حق این تیم کسب پیروزی بوده است.

شروع کار دقیقی در نساجی با تساوی؛ شکایت ذوب‌آهن از داوری

در دیگر دیدار روز پنجشنبه، نساجی مازندران در نخستین مسابقه با هدایت سعید دقیقی به مصاف ذوب‌آهن رفت و این بازی نیز با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا سرمربی جدید نساجی در اولین حضور خود روی نیمکت این تیم، دست خالی زمین را ترک نکند.

این مسابقه علاوه بر گل‌های دو تیم، با دو گل مردودشده نیز همراه بود. ذوب‌آهنی‌ها اعتقاد داشتند گل مردودشده این تیم به اشتباه از سوی داور نپذیرفته شده است و در پایان مسابقه نیز از تیم داوری شکایت کردند.

همچنین پس از پایان بازی، تصویری از سعید دقیقی در کنار شهاب زندی مدیرعامل نساجی، در فضای مجازی منتشر شد که در آن دو نفر درباره عملکرد تیم در زمین مسابقه با یکدیگر گفتگوی تندی می‌کردند. رحمان جعفری برای ذوب‌آهن و امیرمسعود سرآبادی برای نساجی گلزنی کردند تا این مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

پیروزی قاطع گل‌گهر برابر استقلال خوزستان؛ اولین بازی و اولین گل برای بازیکن جوان

گل‌گهر سیرجان که در هفته‌های اخیر نتوانسته بود نتایج مطلوبی کسب کند، در هفته هشتم میزبان استقلال خوزستان بود و شاگردان سید مهدی رحمتی در غیاب امید عالیشاه و علیرضا علیزاده موفق شدند با نتیجه سه بر صفر میهمان خود را شکست دهند و به یک پیروزی قاطع دست پیدا کنند.

مجید علیاری و مجتبی فخریان دو گل نخست گل‌گهر را به ثمر رساندند و محمدرضا عباسی، بازیکن جوان این تیم، نیز موفق شد گل دوم تیمش را وارد دروازه استقلال خوزستان کند. نکته مهم این مسابقه، اعتماد رحمتی به عباسی بود که برای نخستین بار حضور در یک دیدار لیگ برتری را تجربه می‌کرد و توانست در این فرصت، نخستین گل خود را در این رقابت‌ها به ثمر برساند.

گل‌گهر با این پیروزی توانست شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد و پس از چند هفته ناکامی در کسب نتایج مطلوب، سه امتیاز ارزشمند به دست آورد.

برد پرگل سپاهان مقابل فجرسپاسی؛ درخشش حاج‌صفی و یوسفی در شب شش‌گله

در یکی از پرگل‌ترین دیدارهای فصل بیست‌وششم لیگ برتر، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان فجرسپاسی بود و شاگردان محرم نویدکیا از همان ابتدای مسابقه برتری خود را به حریف دیکته کردند و در نهایت با نتیجه شش بر یک به پیروزی رسیدند تا روند رو به رشد خود را ادامه دهند.

آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی، کاپیتان باتجربه سپاهان، در این مسابقه عملکرد درخشانی داشتند و هر کدام دو بار دروازه فجرسپاسی را باز کردند. حاج‌صفی علاوه بر دو گلی که به ثمر رساند، دو پاس گل نیز به هم‌تیمی‌های خود داد تا در چهار گل تیمش نقش مستقیم داشته باشد و یکی از چهره‌های اصلی این پیروزی پرگل لقب بگیرد.

مهدی لیموچی که بار دیگر به روند گلزنی خود بازگشته است، یکی دیگر از گل‌های سپاهان را به ثمر رساند و آریا شفیع‌دوست، بازیکن جوان زردپوشان، نیز با شوتی زیبا موفق شد گل دیگری برای تیمش وارد دروازه فجرسپاسی کند. تک‌گل فجرسپاسی در این مسابقه را یادگار رستمی به ثمر رساند تا سیدحسین حسینی دروازه‌بان سپاهان، تنها یک بار دروازه خود را بازشده ببیند.

پس از پایان این مسابقه، باشگاه فجرسپاسی به همکاری خود با رسول خطیبی پایان داد و مهدی رجب‌زاده به‌عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد تا هدایت فجرسپاسی را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بر عهده بگیرد.

فولاد با سوپرگل مس را بدرقه کرمان کرد

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و مس شهربابک در دیداری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور به مصاف هم رفتند که این مسابقه با ثبت گل‌هایی تماشایی و اتفاقات جالبی همراه بود.

مهم‌ترین اتفاق این دیدار، گل استثنایی امیرحسین جولانی، بازیکن فولاد خوزستان بود که از زمین خودی موفق شد دروازه مس شهربابک را باز کند؛ گلی از فاصله‌ای بسیار دور که می‌تواند در زمره زیباترین و دورترین گل‌های تاریخ لیگ برتر قرار بگیرد.

در این مسابقه محمدصادق نادرپور، بازیکن مس شهربابک، نیز به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا فولاد به گل دیگری دست پیدا کند. در سوی مقابل، زبیر نیک‌نفس تنها گل مس شهربابک را به ثمر رساند، اما این گل برای تغییر نتیجه کافی نبود.

به این ترتیب، مس شهربابک بار دیگر از رسیدن به نخستین پیروزی خود در لیگ برتر بازماند و همچنان در انتظار کسب سه امتیاز باقی ماند.

تقسیم امتیازها در اردکان؛ کامبک چادرملو با بریس تورس

در دیگر دیدار هفته هشتم، چادرملو اردکان در خانه از خیبر خرم‌آباد میزبانی کرد و دو تیم در پایان مسابقه به تساوی دو بر دو رسیدند.

رنی بوبوی بازیکن خارجی چادرملو، در دقیقه هفتم موفق شد دروازه خیبر را باز کند، اما این گل پس از بررسی صحنه با کمک داور ویدئویی مردود اعلام شد. در ادامه، امیرحسین فارسی و امیررضا تیموری برای خیبر گلزنی کردند تا این تیم با دو گل از میزبان خود پیش بیفتد.

با این حال، دیگو تورس با به ثمر رساندن دو گل توانست نتیجه را به تساوی بکشاند و مانع از شکست چادرملو در خانه شود. به این ترتیب، دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه به تقسیم امتیازها رضایت دادند و این مسابقه نیز برنده‌ای نداشت.

ادامه روند خوب پرسپولیس با پیروزی مقابل صنعت نفت؛ درخشش خارجی‌ها

در تهران، پرسپولیس در شرایطی میزبان صنعت نفت آبادان بود که محمد نوری آخرین حضور خود در فصل جاری را روی نیمکت هدایت این تیم تجربه می‌کرد. سرخ‌پوشان نیز در ادامه نتایج خوب خود با مهدی تارتار موفق شدند میهمانشان را با نتیجه سه بر یک شکست دهند و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورند.

پرسپولیس در این دیدار موقعیت‌های زیادی را از دست داد، اما تیوی بیفوما با عملکرد خود نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد. این بازیکن ابتدا روی پاس ایگور سرگیف گل نخست پرسپولیس را به ثمر رساند و در نیمه دوم نیز با گرفتن یک ضربه پنالتی، زمینه را برای افزایش اختلاف فراهم کرد. علی علیپور پشت توپ ایستاد و دومین گل سرخ‌پوشان را وارد دروازه صنعت نفت کرد.

اوستون ارونوف دیگر بازیکن خارجی پرسپولیس، نیز از فرصت حضور در زمین استفاده کرد و روی پاس محمدمهدی محبی سومین گل تیمش را به ثمر رساند. این گل، نخستین گل اورونوف در فصل جاری بود تا او نیز در پیروزی پرسپولیس نقش داشته باشد.

تنها گل صنعت نفت آبادان در این مسابقه روی اشتباه خط دفاعی پرسپولیس و پیام نیازمند، دروازه‌بان سرخ‌پوشان، به ثمر رسید و محمدحسین باصری توانست یکی از گل‌های خورده تیمش را جبران کند؛ با این حال، تلاش میهمان برای بازگشت به مسابقه نتیجه‌ای نداشت و پرسپولیس در نهایت با برتری سه بر یک از زمین خارج شد. در پایان این بازی محمد نوری از سمت خود در باشگاه صنعت نفت آبادان کنار رفت و تا لحظه نگارش این گزارش هنوز سرمربی جدید این تیم معرفی نشده است.

تساوی پیکان و شمس‌آذر در آخرین بازی هفته هشتم

در آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر که در تهران برگزار شد، پیکان میزبان شمس‌آذر قزوین بود و این مسابقه نیز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا پرونده این هفته از رقابت‌ها با تساوی بسته شود.

میلاد سورگی، بازیکن ملی‌پوش شمس‌آذر، در نیمه نخست از روی نقطه پنالتی موفق شد تیمش را پیش بیندازد. در نیمه دوم، رضا شکاری فرصت داشت از روی نقطه پنالتی گل تساوی پیکان را به ثمر برساند، اما ضربه او به گل تبدیل نشد. در ادامه، علی دهقان توانست گل تساوی پیکان را وارد دروازه شمس‌آذر کند تا میزبان از شکست خانگی فرار کند و دو تیم امتیازهای این مسابقه را تقسیم کنند.

این دیدار با حواشی نیز همراه بود و ساکت الهامی، سرمربی پیکان، پس از مسابقه درباره اتفاقات رخ‌داده توضیح داد و اعلام کرد که موضوع خاصی وجود نداشته و تمامی اتفاقات در چارچوب مسائل فوتبالی بوده است.

به این ترتیب، هفته هشتم لیگ برتر در شرایطی به پایان رسید که تساوی استقلال و تراکتور، پیروزی پرگل سپاهان، برتری سه‌گله گل‌گهر و اخارج دو سرمربی (رسول خطیبی و محمد نوری) از مهم‌ترین اتفاقات آن بود و نتایج سایر دیدارها نیز با چند تساوی و تقسیم امتیازها همراه شد تا رقابت در جدول رده‌بندی همچنان حساس دنبال شود.

نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* آلومینیوم یک - ملوان یک

* نساجی یک - ذوب آهن یک

* گل گهر ۳ - استقلال خوزستان صفر

* تراکتور یک - استقلال یک

* سپاهان ۶ - فجرسپاسی یک

* فولاد ۲ - مس شهربابک یک

* چادرملو ۲ - خیبر ۲

* پرسپولیس ۳ - صنعت نفت یک

* پیکان یک - شمس آذر یک