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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

هفته هفتم لیگ بیست و ششم؛

حیدری داور بازی پرسپولیس و خیبر شد

حیدری داور بازی پرسپولیس و خیبر شد

با اعلام فدراسیون فوتبال بیژن حیدری دیدار تیم های پرسپولیس و خیبر در هفته هفتم لیگ برتر را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵

*ذوب‌آهن- سپاهان
داور: احمد محمدی کمک‌ها: رضا حیدری، امین قدیری و مسعود حقیقی داور VAR: وحید کاظمی کمک: دانیال باشنده ناظر: احمد صالحی

*ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، مرتضی سلمان‌نژاد و مهرداد خسروی داور VAR: شهاب محمدی کمک: شاهین یزدانی ناظر: تورج عیوض محمدی

*فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: علی احمدی، حسین بهوندی و مهدی انصارنژاد داور VAR: حسین حسینی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: حسین ظهیری

چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵

*خیبر خرم‌آباد- پرسپولیس
داور: بیژن حیدری کمک‌ها: وحید سیفی، علیرضا ممبنی، محمدعلی صلاحی داور VAR: حسین زمانی کمک: میثم عباسپور ناظر: یداله جهانبازی

کد مطلب 6974461

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