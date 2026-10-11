حیدری داور بازی پرسپولیس و خیبر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
*ذوبآهن- سپاهان
داور: احمد محمدی کمکها: رضا حیدری، امین قدیری و مسعود حقیقی داور VAR: وحید کاظمی کمک: دانیال باشنده ناظر: احمد صالحی
*ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: محمدعلی پورمتقی، مرتضی سلماننژاد و مهرداد خسروی داور VAR: شهاب محمدی کمک: شاهین یزدانی ناظر: تورج عیوض محمدی
*فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
داور: کوپال ناظمی کمکها: علی احمدی، حسین بهوندی و مهدی انصارنژاد داور VAR: حسین حسینی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: حسین ظهیری
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
*خیبر خرمآباد- پرسپولیس
داور: بیژن حیدری کمکها: وحید سیفی، علیرضا ممبنی، محمدعلی صلاحی داور VAR: حسین زمانی کمک: میثم عباسپور ناظر: یداله جهانبازی
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