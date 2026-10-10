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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شد

رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شد

با اعلام باشگاه فجرسپاسی شیراز، مهدی رجب زاده به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فجرسپاسی، با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فجرشهید سپاسی، کاپیتان و سرمربی سابق طلایی‌پوشان، بار دیگر هدایت فجر شهید سپاسی را بر عهده گرفت.

مهدی رجب‌زاده که پیش از این در قامت بازیکن و سرمربی با فجر شهید سپاسی همراه بوده است، از چهره‌های موفق خانواده بزرگ باشگاه فجر به شمار می‌رود، چهره‌ای که بازگشتش، یادآور سال‌ ها همراهی، تلاش و خاطرات مشترک با پیراهن زرد فجر است.

این بار، رجب زاده در جایگاه سرمربی به مجموعه‌ای بازمی‌گردد که نامش با بخشی از مسیر ورزشی او گره خورده است؛ بازگشتی که امید می‌رود سرآغاز فصلی تازه از تلاش، همدلی و افتخارآفرینی برای او و تیم فجرشهید سپاسی باشد.

کد مطلب 6973842

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