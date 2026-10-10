پرسپولیس با سه گل از سد فولاد هرمزگان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دسته دومی فولاد هرمزگان رفت و با سه گل به پیروزی رسید.
دنیل گرا، اوستون ارونوف و پوریا شهرآبادی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند.
پرسپولیس در دیداری تدارکاتی با نتیجه سه بر صفر فولاد هرمزگان را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دسته دومی فولاد هرمزگان رفت و با سه گل به پیروزی رسید.
دنیل گرا، اوستون ارونوف و پوریا شهرآبادی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند.
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