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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

پرسپولیس با سه گل از سد فولاد هرمزگان گذشت

پرسپولیس با سه گل از سد فولاد هرمزگان گذشت

پرسپولیس در دیداری تدارکاتی با نتیجه سه بر صفر فولاد هرمزگان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم دسته دومی فولاد هرمزگان رفت و با سه گل به پیروزی رسید.

دنیل گرا، اوستون ارونوف و پوریا شهرآبادی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند.

کد مطلب 6973683

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