گزارش آماری برد نفتی پرسپولیس ؛ دو بازیکنی که مانع شادی بیشتر شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی ۳ بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فصل جاری از نگاه آمار، حاصل برتری شاگردان مهدی تارتار در گردش توپ و حضور مؤثرتر در فاز هجومی دانست. آمار کلی مسابقه نشان می‌دهد پرسپولیس در چند شاخص مهم فنی عملکرد بهتری نسبت به حریف آبادانی خود داشته و توانسته است از برتری در جریان بازی برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کند.

مهم‌ترین تفاوت دو تیم در مالکیت توپ رقم خورد؛ جایی که پرسپولیس با در اختیار داشتن ۶۳.۳ درصد مالکیت، فاصله محسوسی با صنعت نفت داشت که تنها ۳۶.۷ درصد توپ را در اختیار گرفت. این اختلاف نشان می‌دهد سرخ‌پوشان زمان بیشتری برای طراحی حملات و گردش توپ در اختیار داشتند و صنعت نفت بیشتر ناچار بود بدون مالکیت طولانی‌مدت، بازی را دنبال کند.

برتری در کیفیت موقعیت‌ها؛ پرسپولیس خطرناک‌تر بود

هر دو تیم ۹ بار اقدام به ضربه‌زنی کردند، اما تفاوت در شوت‌های در چارچوب مشخص شد. پرسپولیس چهار شوت در چارچوب داشت، در حالی که این آمار برای صنعت نفت به دو مورد رسید. به بیان دیگر، تیم آبادانی با وجود تعداد شوت برابر، کمتر توانست ضربات خود را در محدوده دروازه حریف قرار دهد و پرسپولیس در این بخش کارآمدتر ظاهر شد.

همچنین موقعیت های به دست آمده برای پرسپولیس که شانس بالای ۵۰ درصد گلزنی را داشت به عدد ۶ می رسید اما بی دقتی حسین ابرقویی و تیوی بیفوما مانع از افزایش تعداد گل‌های زده این تیم شد.

پاس‌های بیشتر و دقت بالاتر برای کنترل بازی

پرسپولیس در تعداد پاس نیز برتری قابل توجهی داشت. سرخپوشان ۵۷۱ پاس ثبت کردند، در حالی که بازیکنان صنعت نفت ۳۹۱ پاس به یکدیگر دادند. دقت پاس پرسپولیس ۷۹.۲ درصد بود و صنعت نفت نیز به دقت ۷۵.۲ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد تیم برنده علاوه بر گردش توپ بیشتر، در انتقال آن میان بازیکنان نیز عملکرد دقیق‌تری داشت.

با این حال، آمار موفقیت در نبردها و تکل‌ها برتری مطلق پرسپولیس را نشان نمی‌دهد. صنعت نفت در این شاخص به موفقیت ۵۰.۸ درصدی رسید و پرسپولیس با ۴۹.۲ درصد، اندکی پایین‌تر از حریف قرار گرفت. بنابراین، برتری فنی سرخ‌پوشان بیشتر در مالکیت، کیفیت موقعیت‌سازی و دقت گردش توپ دیده شد تا در نبردهای مستقیم.

در مجموع، تیمی که با مالکیت بیشتر، پاس‌های پرتعدادتر، دقت بالاتر در گردش توپ و امید گل نزدیک به دو برابر حریف، توانست برتری خود را به نتیجه تبدیل کند. البته تعداد برابر شوت‌ها نشان می‌دهد صنعت نفت نیز در اقدام به حمله کم‌کار نبود، اما تفاوت در کیفیت فرصت‌ها و دقت ضربات به سود سرخ‌پوشان تمام شد و آنها توانستند با پیروزی ۳ بر یک زمین مسابقه را ترک کنند.