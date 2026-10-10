برنامه تک بازی امروز لیگ برتر فوتبال + نتایج و جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز شنبه ۱۸ مهر با برگزاری دیدار پیکان و شمس‌آذر به پایان می‌رسد تا پرونده مسابقات این هفته بسته شود.

دو تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که شمس‌آذر با پنج امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار دارد و در منطقه سقوط است. در سوی مقابل، پیکان با هشت امتیاز در جایگاه دهم ایستاده و به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه است تا موقعیت خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

نگاهی به تقابل‌های قبلی دو تیم نشان می‌دهد پیکان تاکنون در چهار دیدار برابر شمس‌آذر موفق به کسب پیروزی نشده است. در این چهار مسابقه، شمس‌آذر دو بار به پیروزی رسیده و دو دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این مسابقه از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت غلامرضا ادیبی برگزار خواهد شد.

نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* آلومینیوم یک - ملوان یک

* نساجی یک - ذوب آهن یک

* گل گهر ۳ - استقلال خوزستان صفر

* تراکتور یک - استقلال یک

* سپاهان ۶ - فجرسپاسی یک

* فولاد ۲ - مس شهربابک یک

* چادرملو ۲ - خیبر ۲

* پرسپولیس ۳ - صنعت نفت یک