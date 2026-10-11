به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه ابنیه فنی راه‌های استان طی نیمه نخست سال، در مجموع بالغ بر ۷۶۲.۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار، ۶۲۵ میلیارد ریال در بخش تعمیرات و نگهداری و ۱۳۷.۵ میلیارد ریال در بخش احداث ابنیه فنی جدید هزینه شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: عملیات تعمیر و بازسازی ابنیه فنی استان با جهش ۴۱۸ درصدی روبه‌رو بوده و از ۵۰ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۲۵۹ دستگاه پل و ابنیه فنی رسیده است.

بهداروندی با اشاره به آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی بارندگی‌ها بیان کرد: به منظور افزایش ضریب ایمنی سازه‌ها در برابر سیلاب‌های فصلی، عملیات تنقیه، دریواسیون و لایروبی دهانه ۱۸۵ دستگاه پل و آبرو پیش از آغاز بارش‌ها اجرا شد.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت تعریض و احداث ۳۹ دستگاه آبرو، تعمیرات اساسی و جزئی ۱۲ دستگاه پل، اصلاح زهکشی عرشه ۲۱ دستگاه پل و احداث بیش از ۱۷۴ مترمربع دیوار حائل در محورهای مواصلاتی استان تکمیل شده است.

بهداروندی تاکید کرد: در مجموع طی نیمه نخست امسال ۲۶۷ عملیات شاخص عمرانی در بخش احداث و نگهداری ابنیه فنی راه‌های خوزستان به انجام رسیده است.