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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

احداث پل‌های جدید خوزستان ۶۰ درصد رشد یافت

احداث پل‌های جدید خوزستان ۶۰ درصد رشد یافت

اهواز - معاون راهداری اداره‌کل راهداری خوزستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال با رشد ۶۰ درصدی، احداث پل‌های جدید از پنج دستگاه در سال گذشته به هشت دستگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه ابنیه فنی راه‌های استان طی نیمه نخست سال، در مجموع بالغ بر ۷۶۲.۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار، ۶۲۵ میلیارد ریال در بخش تعمیرات و نگهداری و ۱۳۷.۵ میلیارد ریال در بخش احداث ابنیه فنی جدید هزینه شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: عملیات تعمیر و بازسازی ابنیه فنی استان با جهش ۴۱۸ درصدی روبه‌رو بوده و از ۵۰ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۲۵۹ دستگاه پل و ابنیه فنی رسیده است.

بهداروندی با اشاره به آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی بارندگی‌ها بیان کرد: به منظور افزایش ضریب ایمنی سازه‌ها در برابر سیلاب‌های فصلی، عملیات تنقیه، دریواسیون و لایروبی دهانه ۱۸۵ دستگاه پل و آبرو پیش از آغاز بارش‌ها اجرا شد.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت تعریض و احداث ۳۹ دستگاه آبرو، تعمیرات اساسی و جزئی ۱۲ دستگاه پل، اصلاح زهکشی عرشه ۲۱ دستگاه پل و احداث بیش از ۱۷۴ مترمربع دیوار حائل در محورهای مواصلاتی استان تکمیل شده است.

بهداروندی تاکید کرد: در مجموع طی نیمه نخست امسال ۲۶۷ عملیات شاخص عمرانی در بخش احداث و نگهداری ابنیه فنی راه‌های خوزستان به انجام رسیده است.

کد مطلب 6974290

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    نظرات

    • راستین IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
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      پاسخ
      محور مسجدسلیمان به اهواز یعنی جاده ی مرگ کی اتوبان می شود؟

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