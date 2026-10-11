مهیائی: خسارات سیل در مینودشت سریع برآورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر یکشنبه با همراهی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مینودشت، مدیرکل مدیریت بحران و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مناطق سیل‌زده بخش‌های مرکزی و کوهسارات این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید، میزان خسارات ناشی از سیلاب به زیرساخت‌های منطقه، از جمله جاده‌ها، پل‌ها، ابنیه و زمین‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

مهیائی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، خواستار هماهنگی همه مجموعه‌های مسئول برای کاهش خسارات و رسیدگی سریع به مشکلات مردم مناطق آسیب‌دیده شد.

وی همچنین بر لزوم پاکسازی رسوبات برجای‌مانده از سیلاب و تسریع در بازسازی نقاط آسیب‌دیده تأکید کرد و از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خسارات وارده را برآورد و نتایج را برای پیگیری اقدامات بعدی اعلام کنند.

این بازدید در پی تأکید استاندار گلستان بر حضور میدانی مسئولان در مناطق آسیب‌دیده و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات ناشی از سیلاب انجام شد.