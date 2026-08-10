خوزستان در عملیات راهداری، رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی دوشنبه شب در نشست خبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به موقعیت جغرافیای خوزستان بیان کرد: تمام ایام سال، شمال خوزستان شرایط راهداری متفاوتی دارد؛ ابتدای سال این حوزه با طرح نوروزی آغاز می شود که رتبه اول مسافرپذیری در کشور به این استان اختصاص داده شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان ادامه داد: سپس وارد ایام اربعین می شویم؛ با شروع فصل بارش راهداری محوری و نگهداری راه ها را برعهده داربم.

وی گفت: چهار شهرستان دزفول، اندیکا، ایذه و دزپارت برفگیر هستند که برف روبی این بخش ها در فصل زمستان انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به عملکرد سال گذشته این حوزه تصریح کرد: با وجود جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، همچنین مشکلاتی مالی ناشی از آن، عملیات خوبی در این حوزه انجام شد به گونه ای که حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر آسفالت و بهسازی راه صورت گرفت که رتبه اول کشور به استان اختصاص داده شد.

بهداروندی افزود: همچنین در حوزه حریم راه‌ها رتبه اول کشور، رفع نقاط حادثه خیز رتبه اول، ایمن سازی جاده رتبه دوم، نگهداری و اورهال ماشین آلات راهداری رتبه سوم، ساخت راه روستایی، راهداری، مدیریت بحران و نگهداری ابنیه فنی رتبه چهارم کشور را کسب کردیم که در مجموع عملیات راهداری رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی تاکید کرد: خوزستان به واسطه وجود بندر امام خمینی، صنایع، پتروشیمی‌ها، فولاد و ترانزیتی که در آن صورت می‌گیرد جز استان های برتر کشور است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه طی ۱۲ ماه سال گذشته و سه ماه امسال حدود ۱۹۰ کیلومتر راه روستایی ایجاد شده عنوان کرد: همچنین بیش از ۱۰ هزار کیلومتر خط کشی، حدود ۲۰۰ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی و بیش از ۳۰۰ دستگاه ابنیه فنی احداث و ساخته شده که جمعاً ۶.۳ همت اعتبار در این زمینه هزینه شده است.