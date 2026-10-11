انسداد راه ارتباطی بیش از ۱۵ روستای مینودشت درپی سیلاب

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی‌های شدید در ارتفاعات و مناطق کوهستانی شهرستان مینودشت موجب جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خسارت‌های قابل توجه به راه‌های روستایی، دیواره‌های سنگی، حاشیه راه‌ها، پل‌ها و بستر رودخانه‌ها شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان افزود: در محدوده تنگه چهل‌چای شهرستان مینودشت، طغیان رودخانه و تخریب بخش‌هایی از محور موجب قطع راه ارتباطی بیش از ۱۵ روستای بالادست شده است و در برخی مقاطع، شدت سیلاب به حدی بوده که بخش‌هایی از محور به‌طور کامل تخریب شده و ارتباط تعدادی از روستاها قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت‌های گزارش‌شده مربوط به شهرستان مینودشت است، اظهار کرد: میزان خسارت واردشده به راه‌ها و پل‌های استان قابل توجه ارزیابی می‌شود و بررسی‌های میدانی در نقاط مختلف استان برای تعیین ابعاد خسارت‌ها ادامه دارد، اما به دلیل تداوم شرایط جوی و ادامه بارندگی‌ها، برآورد نهایی خسارت‌ها هنوز جمع‌بندی نشده است.

انسداد ۲ محور مواصلاتی گلستان بر اثر سیلاب

مصدقی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان اظهار کرد: محور روستایی مینودشت-قلعه‌قافه در محدوده تنگه چهل‌چای شهرستان مینودشت و محور گنبدکاووس-سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر در شهرستان گنبدکاووس به دلیل بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و وقوع سیلاب تا بهبود وضعیت جوی مسدود هستند.

وی افزود: مسیر جایگزین محور روستایی مینودشت-قلعه‌قافه در محدوده تنگه چهل‌چای، محور مینودشت-دوزین است و برای محور گنبدکاووس-سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر نیز مسیر جایگزین از محور گنبدکاووس به مینودشت و کلاله اعلام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر اینکه انسداد این محورها با توجه به شرایط جوی و وقوع سیلاب ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بازگشایی مسیرها به بهبود شرایط جوی، کاهش حجم روان‌آب‌ها و فراهم شدن شرایط ایمن برای فعالیت نیروهای عملیاتی بستگی دارد.

فعالیت ۳۵ اکیپ راهداری با ۸۹ دستگاه ناوگان و ۱۵۸ نیروی انسانی

مصدقی با اشاره به آغاز عملیات پاک‌سازی محورهای آسیب‌دیده از ساعات اولیه وقوع سیلاب گفت: با شروع بارندگی‌ها از ساعت ۱۶ روز گذشته و افزایش شدت آن از ساعت ۱۸، محورهای استان از غرب تا شرق با ورود سنگ، رسوبات، گل‌ولای و شاخه‌های درختان مواجه شدند که بخشی از این موانع پاک‌سازی شده و عملیات پاک‌سازی سایر نقاط همچنان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ گروه عملیاتی در محورهای استان مشغول فعالیت‌های راهداری هستند و عملیات پاک‌سازی دهانه پل‌ها، جمع‌آوری رسوبات و برطرف کردن موانع ناشی از سیلاب را با هدف تسهیل عبور جریان آب و ارتقای ایمنی راه‌ها انجام می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: در مجموع، ۸۹ دستگاه خودروی سبک، سنگین و نیمه‌سنگین به همراه ۱۵۸ نیروی انسانی در عملیات پاک‌سازی و امدادرسانی مشارکت دارند و نیروهای راهداری با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در حال رفع موانع ایجادشده در محورهای ارتباطی هستند.

مصدقی همچنین از امدادرسانی به ۲۳۹ خودرو در مسیرهای استان خبر داد و افزود: با وجود پاک‌سازی بخشی از موانع، در برخی نقاط به‌ویژه محورهای کوهستانی و روستایی همچنان مشکلات ناشی از سیلاب وجود دارد و عملیات پاک‌سازی در این مناطق ادامه دارد.

تخریب بخش‌هایی از راه‌ها و پل‌ها در محورهای سیل‌زده

وی با اشاره به گستردگی خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های جاده‌ای استان گفت: در بخش‌های مختلف گلستان، از مناطق غربی تا شرقی و همچنین محورهای جنوبی، ورود سنگ، رسوبات، گل‌ولای و شاخه‌های درختان به سطح راه‌ها گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان افزود: بخشی از این موانع با تلاش نیروهای راهداری پاک‌سازی شده، اما در برخی مناطق، طغیان رودخانه‌ها و شدت جریان سیلاب موجب آسیب جدی به حاشیه راه‌ها، دیواره‌های سنگی، بستر رودخانه‌ها و پل‌ها شده است.

مصدقی با اشاره به وضعیت محور گنبدکاووس-مراوه‌تپه و محدوده گنبدکاووس-کلاله اظهار کرد: طغیان رودخانه در برخی مسیرها موجب انسداد راه‌ها شده است و همچنین آب‌گرفتگی‌هایی در بعضی نقاط رخ داد که بخشی از آن‌ها برطرف شده، اما در ارتفاعات و محورهای روستایی همچنان مشکلات ناشی از سیلاب وجود دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه و بازدیدهای میدانی، خسارت‌ها در برخی محورهای ارتباطی گسترده است، با این حال، به دلیل تداوم شرایط جوی و ادامه ارزیابی‌ها، هنوز آمار دقیق طول راه‌های آسیب‌دیده و میزان خسارت‌های واردشده به راه‌های روستایی، محورهای مواصلاتی و پل‌های استان مشخص نشده است.

آغاز عملیات اصلی مرمت و بازسازی پس از فروکش کردن سیلاب

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر ضرورت بازگشایی مسیرهای مسدودشده و برقراری ارتباط با روستاهای بالادست گفت: ماشین‌آلات راهداری در نقاط آسیب‌دیده مستقر هستند، اما به دلیل تداوم فعالیت سامانه بارشی و بالا بودن حجم سیلاب، اجرای عملیات گسترده در برخی مناطق به کاهش روان‌آب‌ها و فراهم شدن شرایط ایمن برای فعالیت نیروهای عملیاتی وابسته است.

مصدقی افزود: در صورت مساعد شدن شرایط، ممکن است بخشی از عملیات سبک و موضعی از امروز تا امشب انجام شود، با این حال، آغاز عملیات اصلی مرمت و بازسازی محورهای آسیب‌دیده برای فردا پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: پس از کاهش حجم سیلاب و فراهم شدن شرایط ایمن، اقدامات لازم برای بازگشایی راه‌ها و برقراری ارتباط با روستاهای محصور در مناطق بالادست در اولویت قرار می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: برای اجرای عملیات بازسازی، علاوه بر ظرفیت دستگاه راهداری، از توان پیمانکاران و ماشین‌آلات بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد تا روند رفع خسارت‌ها و برقراری ارتباط با مناطق آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

برگزاری نشست میدانی ستاد مدیریت بحران برای بررسی خسارت‌ها

مصدقی از برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسه میدانی ستاد مدیریت بحران با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خبر داد و گفت: در این نشست، نقاط آسیب‌دیده بررسی و عملیات مرمت و بازسازی بر اساس میزان خسارت، اهمیت مسیرهای ارتباطی و اولویت برقراری ارتباط با مناطق روستایی برنامه‌ریزی خواهد شد.

وی افزود: کارشناسان فنی در شهرستان‌های مختلف مشغول بررسی و جمع‌بندی اطلاعات هستند و پس از تکمیل ارزیابی‌ها، آمار دقیق خسارت‌های واردشده به راه‌های روستایی، محورهای مواصلاتی و پل‌های استان به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

هشدار درباره تردد در ارتفاعات کوهستانی گلستان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی تأکید کرد: تردد در ارتفاعات کوهستانی شهرستان‌های مینودشت، گنبدکاووس، گالیکش، مراوه‌تپه و گرگان با محدودیت و مخاطرات ناشی از شرایط جوی همراه خواهد بود.

مصدقی از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی اطلاع پیدا کنند و با توجه به احتمال تداوم بارندگی‌ها و وقوع سیلاب، از تردد در مسیرهای مسدودشده خودداری کنند.