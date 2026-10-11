کشف اشیاء عتیقه در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درتشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تهیه، نگهداری وفروش اشیای اصل و تقلبی در یک واحد مسکونی در یکی از محلات این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی این واحد مسکونی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم قضایی به همراه یگان حفاظت میراث فرهنگی در بازرسی از این واحد مسکونی تعداد اشیای تقلبی را کشف کردند که کارشناسان ارزش آن را در حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام می کنند و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ فارسی در پایان قاچاق اشیاء عتیقه را تاراج هویت تاریخی و فرهنگی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست؛ برای حراست از میراث و هویت تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اعلام کنند.