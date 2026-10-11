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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

پایان جولان سارقان اماکن خصوصی و باغات در بناب

پایان جولان سارقان اماکن خصوصی و باغات در بناب

بناب- فرمانده انتظامی بناب از دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی و باغات و کشف اقلام سرقتی از مخفیگاه آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی و باغات، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و در تحقیقات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی سارقان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد قابل‌توجهی از اقلام سرقتی کشف شد و متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6974419

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