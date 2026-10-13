به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید عباس‌علی سپهر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر جابه‌جایی و نقل و انتقال احتمالی اشیای تاریخی موضوع به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت میراث فرهنگی استان قرار گرفت.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی و تعامل نزدیک با عوامل نیروی انتظامی استان تحقیقات لازم در این زمینه آغاز شد که در نهایت منجر به شناسایی و دستگیری فرد متهم شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان درباره اصالت آثار کشف‌شده تصریح کرد: براساس نظریه کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی اصالت این ۲ سکه تائید شده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که احتمالا متعلق به دوره سلوکی هستند و یکی از سکه‌های مکشوفه برای بررسی‌های تخصصی‌تر و تعیین دقیق ویژگی‌های تاریخی در مرحله ارزیابی کارشناسی تکمیلی قرار دارد.

سرهنگ سپهر با بیان اینکه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و ابعاد آن در مراجع ذی‌صلاح در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان با جدیت تمام و در چارچوب وظایف قانونی پیگیر گزارش‌های مرتبط با قاچاق یا جابه‌جایی غیرمجاز اشیای تاریخی است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول بر اهمیت مشارکت اجتماعی تاکید کرد و گفت: صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی این دیار نیازمند هوشیاری عمومی و گزارش موارد مشکوک از سوی شهروندان است که این امر با پیگیری مستمر و همکاری‌های بین بخشی دنبال می‌شود.